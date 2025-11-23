- منذ تأسيسها في 2018، لعبت وكالة الأمن السيبراني دورًا حيويًا في حماية الانتخابات الأمريكية، من خلال تحذير المسؤولين وتوجيههم حول حماية مراكز الاقتراع وتطوير استراتيجيات للتعامل مع التهديدات. - تغييرات إدارة ترامب أثرت بشكل كبير على الوكالة، مع تخفيض التوظيف والميزانية، مما أثار قلق المسؤولين حول دورها في المستقبل، خاصة مع عدم استجابة وزيرة الأمن الداخلي لطلبات الحفاظ على الوظائف الأساسية. - رغم التحديات وفقدان الموظفين، تؤكد الوكالة استعدادها لحماية البنية التحتية للانتخابات، لكنها تواجه تساؤلات حول خططها لدورة انتخابات 2026.

منذ إنشائها عام 2018، ساهمت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، التابعة للحكومة الفيدرالية، في تحذير مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والمحليات من التهديدات المحتملة من الحكومات الأجنبية، وبيّنت للمسؤولين كيفية حماية مراكز الاقتراع من الهجمات، وطوّرت أساليب التعامل مع الحالات غير المتوقعة، مثل التهديد بوجود قنبلة يوم الانتخابات أو حملة تضليل مفاجئة. وغابت الوكالة بشكل كبير خلال الانتخابات التي جرت هذا الشهر في ولايات عدة، وهو سيناريو قد يتكرّر في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وقد أثار تغيير أولويات إدارة ترامب، وتخفيضات التوظيف، وتخفيضات الميزانية، قلق مسؤولي انتخابات عدة بشأن مدى مشاركة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية العام المقبل، عندما تكون السيطرة على الكونغرس على المحك في تلك الانتخابات. وتنقل وكالة "أسوشييتد برس" عن بعض المسؤولين أنهم بدؤوا ببذل الجهود اللازمة لسدّ الثغرات المتوقعة.

وقال وزير خارجية ولاية مينيسوتا، ستيف سيمون، وهو ديمقراطي كان حتى وقت قريب رئيساً للرابطة الوطنية لأمناء الخارجية، وهي رابطة تضم أعضاءً من الحزبين: "ليس لدينا يقينٌ بشأن إمكانية الاعتماد على وكالة الأمن السيبراني في هذه الخدمات مع اقتراب عام الانتخابات الحاسم في عام 2026".

وأرسل قادة الرابطة رسالةً إلى وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في فبراير/شباط، يطلبون منها الحفاظ على الوظائف الانتخابية الأساسية لوكالة الأمن السيبراني. ولم ترد نويم، التي تشرف وزارتها على الوكالة، حتى الآن. وقال سيمون: "يؤسفني القول إنه بعد أشهر، لا تزال الرسالة في وقتها المناسب ووثيقة الصلة بالموضوع".

وتأسّست وكالة الأمن السيبراني CISA في عهد إدارة ترامب الأولى للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد، من السدود ومحطات الطاقة إلى أنظمة الانتخابات. وقد شهدت الوكالة تحولاً كبيراً منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني. وتشير السجلات العامة إلى أن ما يقرب من ألف موظف في الوكالة فقدوا وظائفهم خلال السنوات الماضية.

وفي مارس/آذار خفّضت الإدارة الجمهورية مبلغ 10 ملايين دولار من مبادرتين للأمن السيبراني، إحداهما مخصصة لمساعدة مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والمستوى المحلي. وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان وكالة الأمن السيبراني إجراء مراجعة لعملها المتعلق بالانتخابات، ووُضع أكثر من اثني عشر موظفًا ممن عملوا في الانتخابات في إجازة إدارية. كما حلّ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فرقة عمل معنية بعمليات التأثير الأجنبي، بما في ذلك تلك التي تستهدف الانتخابات الأميركية.

ولا تزال وكالة الأمن السيبراني من دون مدير رسمي. وقد تعطل ترشيح ترامب لشون بلانكي، خبير الأمن السيبراني في إدارة ترامب الأولى، في مجلس الشيوخ. ولم يُجب مسؤولو وكالة الأمن السيبراني عن أسئلة تطلب تفاصيل حول دور الوكالة في الانتخابات التي أُجريت مؤخراً، أو خططها لدورة انتخابات عام 2026، أو مستويات التوظيف. وقالوا إن الوكالة لا تزال مستعدة للمساعدة على حماية البنية التحتية للانتخابات.

وقالت مديرة الشؤون العامة في وكالة الأمن السيبراني، مارسي مكارثي، إنه "تحت قيادة الرئيس ترامب والوزيرة نويم، تركّز وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية تركيزاً دقيقاً على تأمين البنية التحتية الحيوية لأميركا وتعزيز المرونة السيبرانية في جميع أنحاء الحكومة والقطاع". وأضافت أن الوكالة سوف تعلن خططها التنظيمية المستقبلية "في الوقت المناسب".