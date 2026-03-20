وقف عرض فيلم "سفاح التجمع" في مصر بعد ساعات من طرحه

- أوقف جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر عرض فيلم "سفاح التجمع" وسحب نسخه من السينما بسبب مشاهد غير مُجازة ومخالفة لشروط الترخيص، مع طلب حذفها وإعادة عرضه بعد التعديلات. - عبّر مؤلف الفيلم، محمد صلاح العزب، عن صدمته من القرار، مشيراً إلى حصول الفيلم على جميع التصاريح اللازمة، واعتبر سحبه "إجهاضاً" لجهود الفريق وخسارة للمنتجين. - يتزامن الجدل حول الفيلم مع تطور قضائي في قضية مشابهة، حيث أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق المتهم كريم سليم في قضية قتل ثلاث نساء.

أصدر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، اليوم الجمعة، قراراً بوقف عرض فيلم "سفاح التجمع" وسحب جميع نسخه من دور السينما، وذلك بعد بدء عروضه مساء أمس الخميس، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالنسخة المُجازة رقابياً.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن النسخة المعروضة "تضمّنت مشاهد وأحداثاً لم ترد في السيناريو والحوار اللذين حصلا على موافقة مسبقة"، إلى جانب احتوائها على مشاهد عنف حاد وقسوة اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص والتصنيف العمري، وأشار إلى أنه جرى إخطار جهة الإنتاج بضرورة حذف المشاهد غير المُجازة والالتزام بالنص المعتمد، على أن يُعاد عرض الفيلم على الرقابة بعد تنفيذ التعديلات للنظر في إمكانية السماح بإعادة عرضه.

وأكدت الرقابة أنها "لا تقف ضد حرية الإبداع، لكنها ملتزمة بتطبيق الضوابط والمعايير المعتمدة والحفاظ على القيم المجتمعية". في المقابل، عبّر مؤلف ومخرج الفيلم، محمد صلاح العزب، عن صدمته من القرار، مشيراً إلى أن العمل حصل على جميع التصاريح اللازمة في مراحل الكتابة والتصوير والعرض، وخضع لمراجعات رقابية متعددة قبل إجازته. واعتبر أن سحب الفيلم بعد طرحه يمثل "إجهاضاً" لجهود فريق العمل وخسارة كبيرة للمنتجين.

وأضاف العزب أن الفيلم حقق إيرادات لافتة في أولى حفلات عرضه، رغم اقتصارها على ساعات محدودة، وانتقد غياب توضيحات كافية حول أسباب القرار المفاجئ، كما نشر عبر حسابه على "فيسبوك" صورة الترخيص النهائي، وتساءل عن مبررات سحب العمل بعد إجازته رسمياً.

بدأ عرض الفيلم مساء أمس في دور السينما، قبل أن تُخطر الرقابة الصالات، اليوم، بقرار سحبه فوراً، رغم مشاهدة عدد من الجمهور له بالفعل. ويشارك في بطولة "سفاح التجمع" أحمد الفيشاوي، صابرين، نور محمود، سينتيا خليفة، وانتصار. وتدور أحداثه حول شاب يعاني اضطرابات نفسية تقوده إلى ارتكاب سلسلة جرائم، في إطار تشويقي.

ويتزامن الجدل حول وقف عرض فيلم "سفاح التجمع" مع تطور قضائي حاسم في القضية التي تحمل الاسم نفسه، إذ قضت محكمة النقض المصرية، في 15 مارس/آذار الحالي، برفض الطعن المقدم من المتهم كريم سليم وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه في قضية قتل ثلاث نساء. وبذلك يصبح الحكم نهائياً وباتاً، على أن تُرفع أوراق القضية إلى رئيس الجمهورية عبر وزير العدل خلال 14 يوماً، للتصديق على الحكم أو العفو أو إبدال العقوبة، بحسب قانون الإجراءات الجنائية. وفي الأثناء، يُحتجز المحكوم عليه في السجن تحت حراسة مشددة.

يذكر أن محمد صلاح العزب قدّم مسلسل "سفاح الجيزة" عام 2023، من بطولة أحمد فهمي، وتناول فيه جرائم القاتل المتسلسل المعروف بالاسم نفسه. وأثار المسلسل وقتها جدلاً واسعاً، خاصة مع تزامن عرضه مع نظر القضية أمام القضاء.