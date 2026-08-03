وقفة في غزة للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين الفلسطينيين الأسرى

- شارك صحافيون ومتضامنون في وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر في غزة لدعم الصحافيين الفلسطينيين الأسرى، مطالبين بالإفراج عنهم ومؤكدين على استمرار رسالتهم في نقل الحقيقة. - تحدث الصحافي عماد الإفرنجي عن معاناة الصحافيين الأسرى، مشيراً إلى أن اعتقالهم يمثل مساساً بحرية الصحافة، وأنهم يواجهون ممارسات قاسية تهدف لكسر إرادتهم. - أكد نشأت الوحيدي أن اعتقال الصحافيين اعتداء على حرية الصحافة، مطالباً المنظمات الدولية بالتحرك لحمايتهم، حيث اعتقل الاحتلال 55 صحافياً منذ بدء الحرب.

شارك صحافيون ومتضامنون، اليوم الاثنين، في وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة غزة في القطاع الفلسطيني المحاصر، إسناداً للصحافيين الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيداً على أن اعتقالهم لن يحجب أصواتهم أو يوقف رسالتهم في نقل الحقيقة.

ورفع المشاركون، خلال الوقفة التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، صور الصحافيين والصحافيات المعتقلين، إلى جانب لافتات تؤكد حقهم في الحرية، وتطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل من أجل الإفراج عنهم، ووضع حد لما يتعرضون له من انتهاكات، ومنها: "صوت الحقيقة أعلى من جدران سجون المحتل"، و"الحرية للصحافيين الفلسطينيين"، و"معكم حتى الحرية".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ ما هي الجهات الدولية والحقوقية التي طالبت بالتحرك العاجل للإفراج عن الصحافيين الأسرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحملت الوقفة رسالة وفاء للصحافيين في غزة الذين دفعوا ثمناً باهظاً بسبب تمسّكهم بمهمتهم المهنية، وبقائهم في الميدان لنقل معاناة الفلسطينيين وتسليط الضوء على ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مؤكدةً أن الصحافي لا ينبغي أن يتحول إلى هدف بسبب مهنته أو أن يدفع ثمناً إضافياً نتيجة قيامه بواجبه في نقل المعلومات والصور والشهادات إلى العالم.

وأكد المشاركون أن اعتقال الصحافيين ومحاكمتهم واحتجازهم في ظروف قاسية يمثل مساساً بحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، داعين إلى توفير الحماية للصحافيين وضمان قدرتهم على أداء عملهم بعيداً عن التهديد والاعتقال والترهيب.

وفي كلمة للصحافيين الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أوضح الأسير المحرر الصحافي عماد الإفرنجي أنّ الحديث عن معاناة الأسرى لا يمكن أن يكون كمن عاش تجربة الاعتقال داخل السجون، مؤكداً أن من ذاق تفاصيل الأسر وعاش القهر والتعذيب والعزل والحرمان يدرك حجم المعاناة بصورة تختلف تماماً عمن يكتب عنها أو يشاهدها من الخارج.

وقال الإفرنجي إن الأسرى يعيشون داخل السجون واقعاً شديد القسوة، معتبراً أن "يوماً واحداً داخل السجن يعادل عاماً خارجه"، وأن الأسير يواجه الموت مرات عديدة في ظل ما يتعرض له من ممارسات قاسية وسياسات تهدف إلى إنهاكه جسدياً ونفسياً وكسر إرادته. وأضاف أن الأسرى تعرّضوا لممارسات وصفها بـ"السادية والإرهابية"، شملت التعذيب والإهانة والحرمان والعزل والضغط النفسي والجسدي، في محاولة لانتزاع إنسانيتهم وتحويل السجن إلى وسيلة لمعاقبتهم وكسر صمودهم.

وأشار أيضاً إلى أن الصحافيين كانوا يعتقدون أن مهنتهم قد تشكل لهم درعاً أو توفر لهم قدراً من الحماية، إلا أن الاحتلال تعامل مع الصحافة باعتبارها تهمة وجريمة، واستهدف الصحافيين بسبب نقلهم للحقيقة وتوثيقهم لما يجري على الأرض. وأوضح أن الاحتلال أدرك أن الصورة والسردية والفيديو والكلمة يمكن أن تكون أخطر عليه من حملة البنادق، لأنها تكشف الحقيقة وتفضح الانتهاكات وتمنع طمس الرواية الفلسطينية، و"لذلك تعرض الصحافيون للاستهداف والاعتقال، ودُمرت منازلهم ومكاتبهم ومقارهم الصحافية، ودفعوا ثمناً باهظاً بسبب تمسكهم بمهنتهم ورسالتهم".

ورغم كل المخاطر، لم يتراجع الصحافيون في غزة عن أداء دورهم، ولم يتخلوا عن وجودهم في الصفوف المتقدمة، بل واصلوا نقل الحقيقة وتوثيق معاناة شعبهم، إدراكاً منهم بأن غياب الصحافي يعني غياب الشاهد على ما يجري، وفق كلمة الإفرنجي، الذي نبّه إلى أنّ الصحافيين الأسرى واجهوا داخل السجون تحديات مضاعفة، بفعل الاعتقال والتحقيق والتعذيب والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية، إلى جانب محاولات إسكاتهم ومنعهم من نقل ما شاهدوه وعاشوه، مشدداً على أن اعتقال الصحافي لا يستهدف شخصه فقط، وإنما يستهدف الكلمة والصورة والحقيقة التي يحملها.

وفي ختام حديثه، أطلق الإفرنجي صرخة من أجل الأسرى، داعياً إلى تحويل كل شخص قادر على إيصال الصوت إلى منبر إعلامي وصوت للأسرى وللشعب الفلسطيني، وعدم ترك المعتقلين وحدهم خلف القضبان، مشدداً على ضرورة أن يواصل الصحافيون والإعلاميون والناشطون نقل أصوات الأسرى وتوثيق معاناتهم وكشف الانتهاكات بحقهم.

وخلال الوقفة، وُجّهت دعوات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الصحافيين الأسرى، ومتابعة أوضاعهم داخل السجون، والتأكد من حصولهم على حقوقهم الأساسية، ووقف أي انتهاكات تطاولهم، إلى جانب ممارسة ضغط حقيقي من أجل الإفراج عنهم، وعدم الاكتفاء بتوثيق الانتهاكات أو إصدار بيانات الإدانة.

من جانبه، قال المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى، نشأت الوحيدي، في كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إن كل القوانين العنصرية والإجراءات القمعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية، ولن تنجح سياساته الهمجية في انتزاع إنسانية الأسرى والأسيرات، أو طمس حقوقهم الوطنية والإنسانية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.

وبيّن أن الصحافيين الفلسطينيين الأسرى يقفون في مقدمة من يدفعون ثمن السياسات الإسرائيلية، موضحاً أن اعتقالهم لم يكن إلا امتداداً لمحاولة إسكات صوت الحقيقة، ومنع نقل ما يجري على الأرض من انتهاكات وجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، "فالاحتلال لا يستهدف الصحافي بسبب مهنته فحسب، وإنما يستهدف الكلمة والصورة والرواية الفلسطينية"، وفق قوله.

وشدد الوحيدي على أن اعتقال الصحافيين الفلسطينيين واحتجازهم، إلى جانب ما يتعرضون له من ظروف قاسية داخل السجون، يمثل اعتداءً على حرية الصحافة وحق الشعوب في معرفة الحقيقة، ومحاولة واضحة لإسكات الأصوات التي تنقل معاناة الشعب الفلسطيني وتوثق ما يتعرض له من انتهاكات. وطالب الوحيدي المنظمات الإنسانية والحقوقية، والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها، وعدم الاكتفاء بالمواقف والتصريحات، والعمل الجاد من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الصحافيون، والضغط من أجل الإفراج عنهم وضمان حقوقهم.

وجاءت الوقفة أيضاً لتؤكد أن قضية الصحافيين الأسرى في غزة ليست شأناً نقابياً أو مهنياً فحسب، بل قضية تتصل مباشرة بحرية التعبير وحق الشعوب في معرفة ما يجري من حولها، فحين يُعتقل الصحافي بسبب كلمته أو عمله، فإن المتضرر لا يكون الصحافي وحده، وإنما الجمهور الذي يفقد أحد مصادره في الوصول إلى الحقيقة.

في السياق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، في الأول من يوليو/ تموز الماضي، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 55 صحافياً منذ بدء حرب الإبادة على غزة، من بينهم 49 صحافياً ما زالوا رهن الاعتقال. وبيّن أن الاحتلال يواصل تصعيده في استهداف الصحافيين عبر سياسة الاعتقال الإداري، إذ ارتفع عدد الصحافيين المعتقلين إدارياً (من دون تهمة) في السجون الإسرائيلية إلى 22 صحافياً، آخرهم أحمد الخطيب الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور. وأشار إلى أنّ ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين إدارياً يأتي مع التصعيد غير المسبوق تاريخياً في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، والذي بلغ حتى بداية يونيو/ حزيران الماضي 3562 معتقلاً.