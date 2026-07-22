وقفة في غزة تطالب بإنقاذ الصحافيين الجرحى وتمكينهم من العلاج

- نظمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين وقفة تضامنية في غزة لدعم الصحافيين المرضى والجرحى الذين يحتاجون للسفر العاجل للعلاج بسبب نقص الإمكانات الطبية في القطاع. - أكد نائب نقيب الصحافيين، تحسين الأسطل، على ضرورة فتح ممرات آمنة لنقل الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن إغلاق المعابر يحرم الصحافيين من حقهم في العلاج. - تحدث الصحافي محمد نعيم وأمين سر النقابة، عاهد فروانة، عن معاناة الصحافيين، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط لفتح ممرات آمنة لتجنب تدهور حالتهم الصحية.

نظمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، وقفة أمام خيمة النقابة غربي مدينة غزة، التي تُقام ضمن مركز التضامن الإعلامي، دعماً للصحافيين الفلسطينيين المرضى والجرحى، الذين يحتاجون إلى السفر العاجل لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. ورفع الصحافيون المشاركون خلال الوقفة رسائل تضامن ومناشدات عاجلة، مؤكدين أن زملاءهم يواجهون ظروفاً صحية بالغة الخطورة، بعد أن أنهكتهم الإصابات التي تعرضوا لها خلال تغطية الأحداث، إلى جانب أمراض مزمنة وحالات صحية متدهورة، في ظل عدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة اللازمة داخل القطاع.

وأكد المشاركون أن الصحافيين المرضى والجرحى يعيشون أيضاً معاناة الانتظار الطويل، وسط تعذر سفرهم إلى الخارج لتلقي العلاج، الأمر الذي يفاقم أوضاعهم الصحية ويهدد حياة بعضهم، خصوصاً في ظل النقص الحاد في الإمكانات الطبية والأدوية والتخصصات العلاجية داخل قطاع غزة.

بدوره، قال نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن الوقفة التضامنية التي نظمتها النقابة تأتي تعبيراً عن وقوف الأسرة الصحافية إلى جانب الزملاء الصحافيين المرضى والجرحى، الذين يواجهون أوضاعاً صحية صعبة ويحتاجون إلى السفر العاجل خارج قطاع غزة لتلقي العلاج. وأوضح الأسطل خلال الوقفة أن الصحافيين الفلسطينيين "دفعوا ثمناً باهظاً خلال إنجازهم واجبهم المهني، إذ تعرض عدد كبير منهم للإصابات، فيما يعاني آخرون من أمراض وحالات صحية خطيرة تحتاج إلى علاج غير متوفر داخل القطاع"، مشيراً إلى أن "استمرار إغلاق المعابر وتعذر السفر لعدة أسباب، من بينها المحسوبية وغياب النزاهة، يحرم هؤلاء الصحافيين من حقهم في العلاج ويهدد حياتهم".

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وأكد نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين أن نقابة الصحافيين تواصل تحركاتها ومناشداتها من أجل تمكين الصحافيين المرضى والجرحى من السفر، داعياً الجهات الدولية والمؤسسات الصحافية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط من أجل فتح ممرات تتيح نقل الحالات الصحية الحرجة إلى الخارج. وجه المتحدث ذاته نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية، مطالباً بـ"التحرك الفوري لإنقاذ الصحافيين المرضى والجرحى"، مؤكداً أن "الوقت عامل حاسم في كثير من الحالات"، وأن استمرار الانتظار قد يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية وفقدان حياتهم.

بدوره، تحدث الصحافي محمد نعيم، الذي يحمل تحويلا طبيا منذ نحو عامين، من دون أن يتمكن من السفر لتلقي العلاج، عن المعاناة التي يعيشها الصحافيون الفلسطينيون المرضى والجرحى، مؤكداً أن "معاناتهم لا تتوقف عند حدود الإصابة أو المرض، بل تمتد إلى حرمانهم من الوصول إلى العلاج الذي يحتاجونه". وأوضح أن عدداً من الصحافيين الذين تعرضوا لإصابات أو يعانون من أمراض خطيرة ينتظرون منذ فترات طويلة السماح لهم بالسفر، رغم حصول بعضهم على تحويلات طبية، مشيراً إلى أن "مرور الوقت يزيد من تدهور أوضاعهم الصحية ويضاعف معاناتهم ومعاناة عائلاتهم".

وقال نعيم إن الصحافيين المرضى والجرحى يجدون أنفسهم أمام واقع قاسٍ، إذ لا تتوفر داخل قطاع غزة الإمكانات الطبية اللازمة لعلاج العديد من الحالات، في وقت يظل فيه السفر لتلقي العلاج خارج القطاع متعذراً أو مؤجلاً، ما يحوّل الحق في العلاج إلى معاناة جديدة تضاف إلى إصاباتهم وأمراضهم.

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في الإطار نفسه، قال أمين سر نقابة الصحافيين الفلسطينيين، عاهد فروانة، إن الوقفة التضامنية التي نظمتها النقابة تأتي للتضامن مع الصحافيين المرضى والجرحى الذين يواجهون أوضاعاً صحية بالغة الخطورة، ويحتاجون إلى السفر العاجل خارج قطاع غزة لتلقي العلاج.

أوضح فروانة لـ"العربي الجديد" على هامش الوقفة أن "هؤلاء الصحافيين أمضوا سنوات وهم يؤدون واجبهم المهني وينقلون الحقيقة ومعاناة أبناء شعبهم، قبل أن يجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة إصابات وأمراض تحتاج إلى علاج غير متوفر داخل القطاع"، مؤكدًا أن استمرار تعذر سفرهم يفاقم أوضاعهم الصحية ويعرض حياتهم للخطر. وأشار إلى أن نقابة الصحافيين تواصل جهودها ومناشداتها للجهات المعنية والمؤسسات الدولية، من أجل تسهيل سفر الحالات التي تحتاج إلى العلاج، داعياً إلى "عدم التعامل مع هذه الملفات باعتبارها أرقاماً أو طلبات عادية، لأن التأخير في بعض الحالات قد يؤدي إلى تدهور خطير في الحالة الصحية أو فقدان حياة أصحابها".

وجّه فروانة رسالة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الصحافية والحقوقية، مطالباً بالضغط من أجل فتح ممرات آمنة تتيح للصحافيين المرضى والجرحى الوصول إلى العلاج، مؤكداً أن "من نقلوا للعالم معاناة الفلسطينيين طوال الحرب يجب ألا يتركوا اليوم وحدهم في مواجهة المرض والإصابة والموت".