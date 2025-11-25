وفاة نجم يوتيوب الألماني جان زيمرمان عن 27 عاماً

- توفي نجم يوتيوب الألماني جان زيمرمان، المعروف بقناته "جفيتر إم كوبف"، التي جذبت نحو مليوني مشترك، حيث قدم محتوى توعوي عن متلازمة توريت مع صديقه تيم ليمان. - بعد نجاح عملية تحفيز الدماغ العميق في 2022، توقفت القناة عن نشر محتوى جديد حتى 2025، حيث عادت لتقديم محتوى حول التنوع العصبي والسفر. - في لقاء مع "دير شبيغل"، تحدث زيمرمان وليمان عن تجربتهما، مؤكدين دورهما في زيادة الوعي بمتلازمة توريت، واستعادا بداياتهما المتواضعة في صناعة المحتوى.

أكدت الشرطة في مدينة بون الألمانية، أمس الاثنين، وفاة نجم يوتيوب جان زيمرمان (27 عاماً)، المعروف بقناته "جفيتر إم كوبف" أو "عاصفة في الرأس"، التي تضم اليوم نحو مليوني مشترك. ومع صديقه المقرّب تيم ليمان، قدّم زيمرمان محتوى يشرح فيه تجربته مع متلازمة توريت، الاضطراب العصبي الذي يتجلّى في حركات لاإرادية وتكرارية أو أصوات مفاجئة، وأحياناً شتائم وردّات فعل تلقائية تعرف بـ"التكس".

بفضل الانتشار الكبير للقناة، أصبح زيمرمان لثلاث سنوات تقريباً أشهر مريض توريت في البلاد. نشر مع ليمان أكثر من 500 فيديو، تجمع بين التوعية وخفّة الظل، وكان يحمّل نوبات التوريت التي تظهر أمام الكاميرا لشخصية خيالية تسمّى "غيزلا". وفي نهاية 2022 خضع لعملية تحفيز الدماغ العميق بعد فترة طويلة من التردد.

منذ منتصف 2023 توقّفت القناة عن نشر أي محتوى جديد، قبل أن تعود في مطلع 2025 حين أعلن الفريق أنّ العملية الجراحية "نجحت في معالجة أعراض التوريت"، مضيفاً: "بعد استراحة من مواقع التواصل، عدنا في 2025 لتقديم محتوى حول التنوع العصبي والسفر"، بحسب موقع صحيفة دير شبيغل الألمانية.

في ربيع 2025، التقت "دير شبيغل" زيمرمان وتيم ليمان لإعداد بورتريه عنهما. تحدّث الثنائي عن فترة الشهرة، وعن الأخطاء التي ارتكباها. استعاد ليمان خلال اللقاء بداياتهما المتواضعة قائلاً: "استخدمنا سلّة نفايات حاملة للهاتف، وحرّرت الفيديو ببرنامج بسيط". أما زيمرمان فقال: "أعتقد أننا ساهمنا كثيراً في تعريف الناس بمتلازمة توريت"، وأوضح أنه كان يتدرّب آنذاك للعمل في القضاء.