وفاة نجم "ذا سوبرانوز" فينسنت باستوري

- وُلد فينسنت باستوري في برونكس عام 1946، وبدأ مسيرته في التمثيل بعد عمله كحارس وسائق ليموزين، حيث شجعه الممثلان مات وكيفن ديلون. شارك في أفلام مثل "غودفيلاس" و"كارليتوز واي". - اشتهر بدوره في "ذا سوبرانوز" كشخصية "بيغ بوسي"، رجل المافيا الذي كان مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي. نال أداؤه إشادة النقاد، وانتهت شخصيته بمشهد شهير في نهاية الموسم الثاني. - بعد "ذا سوبرانوز"، ظهر في برامج تلفزيون الواقع وأطلق علامة تجارية لصلصة الباستا. ظل مرتبطاً بمجتمعه الإيطالي-الأميركي، رغم إزالة صورته من نادٍ اجتماعي بعد كشف دوره كمخبر.

توفي الممثل الأميركي فينسنت باستوري الذي اشتهر بأداء شخصية رجل المافيا سالفاتوري بونبينسييرو، المعروف بلقب "بيغ بوسي" (Big Pussy)، في المسلسل الشهير "ذا سوبرانوز" (The Sopranos)، عن عمر ناهز 80 عاماً. وأوضح مدير أعماله روبرت أترمان أن أصدقاء عثروا على جثمانه في منزله بمنطقة برونكس في نيويورك السبت.

كان باستوري يملك ملهى ليلياً سابقاً، وقدم على مدى سنوات عشرات الأدوار في السينما والتلفزيون، مجسداً شخصيات رجال المافيا والمنفذين وزعماء العصابات، قبل أن ينال شهرته الواسعة مع انطلاق مسلسل "ذا سوبرانوز" عام 1999.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدلالة الأصلية للقب "بيغ بوسي" الذي اشتهرت به شخصية فينسنت باستوري؟ كيف أثرت نشأته في حي صعب على أداء فينسنت باستوري لأدوار الرجل القاسي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واشتهرت شخصيته في العمل باسم "بيغ بوسي"، وهو لقب لا يحمل دلالة بذيئة، بل يعود إلى أن الشخصية بدأت مسيرتها الإجرامية لصاً محترفاً في سرقة المنازل، بينما أضيفت كلمة "بيغ" لتمييزه عن شخصية أخرى تُعرف بـ"ليتل بوسي".

كان "بيغ بوسي" من أكثر شخصيات المسلسل تعقيداً؛ إذ بدا صديقاً وفياً لزعيم العصابة توني سوبرانو الذي جسده جيمس غاندولفيني، لكنه كان في الوقت نفسه مخبراً سرياً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وشكل الصراع بين ولائه للعصابة وتعاونه مع السلطات أحد أهم الخطوط الدرامية في الموسمين الأولين.

وحظي باستوري بإشادة النقاد لأدائه المتوازن للشخصية، التي بدت ممزقة بين ولائها وخوفها، وهو ما جعل نهايتها من أكثر لحظات المسلسل شهرة. فقد انتهى الموسم الأول باختفاء غامض للشخصية، ما دفع ملايين المشاهدين للتساؤل: "أين بيغ بوسي؟"، قبل أن يُقتل في نهاية الموسم الثاني على متن قارب على يد توني سوبرانو وبولي غوالتييري وسيلفيو دانتي، في مشهد يُعد من أشهر مشاهد المسلسل.

وقال باستوري في مقابلة سابقة مع مجلة "إيدج" (Edge Magazine): "رأيت بيغ بوسي رجلاً ذا قلب كبير، وكان هذا خياري في أداء الشخصية".

بدأ التمثيل متأخراً

لم يدخل باستوري عالم التمثيل إلا بعد أكثر من 20 عاماً عمل خلالها حارساً في الملاهي الليلية وسائق سيارات ليموزين، قبل أن يصبح مديراً ومالكاً لأحد النوادي الليلية في مدينة نيو روشيل بولاية نيويورك.

وكان من بين زبائنه الدائمين الممثلان مات ديلون وشقيقه كيفن ديلون، اللذان شجعاه على دراسة التمثيل وخوض تجارب أداء في مسارح نيويورك. وسرعان ما بدأ يحصل على أدوار في المسلسلات والأفلام المستقلة، كما ظهر في فيلمي "غودفيلاس" (Goodfellas) عام 1990 و"كارليتوز واي" (Carlito's Way) عام 1993، قبل أن ينال أول دور رئيسي له في فيلم "ذا جيركي بويز" (The Jerky Boys) عام 1995، إلى جانب آلان أركين.

وتوالت بعدها مشاركاته في أفلام تتناول عالم المافيا، مثل "نايت فولز أون مانهاتن" (Night Falls on Manhattan)، و"غوتي" (Gotti)، و"ميكي بلو آيز" (Mickey Blue Eyes)، وكثيراً ما شارك التمثيل مع ممثلين من أصول إيطالية-أميركية أصبحوا لاحقاً من نجوم "ذا سوبرانوز".

وقال لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عام 2000: "من الأسهل بالنسبة لي أن ألعب دور الرجل القاسي من الرجل الطيب. لقد نشأت في حي صعب. لم أدرس الكلاسيكيات، أنا ممثل ابن الشارع، ومعظم تدريبي جاء أثناء التصوير".

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من البحرية إلى برودواي

وُلد فينسنت دومينيك باستوري في 14 يوليو/ تموز 1946 في حي برونكس، ونشأ في مدينة نيو روشيل. وكان والده جون باستوري عاملاً في إحدى المدارس، بينما كانت والدته ناتالي سانتادوناتو باستوري تدير شؤون الأسرة. وخلال حرب فيتنام، التحق بالبحرية الأميركية، ثم درس الدراما في جامعة بيس.

وبعد خروجه من "ذا سوبرانوز"، واصل الظهور في عدد من برامج تلفزيون الواقع، بينها "سيليبريتي أبرنتس" (Celebrity Apprentice)، و"سيليبريتي فاميلي فيود" (Celebrity Family Feud)، و"دانسينغ ويذ ذا ستارز" (Dancing With the Stars). كما أطلق علامة تجارية خاصة بصلصة الباستا، وشارك في المسرحية الغنائية "بوليتس أوفر برودواي" (Bullets Over Broadway)، المقتبسة عام 2014 من فيلم وودي آلن الصادر عام 1994.

ورغم شهرته، ظل باستوري مرتبطاً بمجتمعه الإيطالي-الأميركي في برونكس ووستشستر، وكان يتردد بانتظام إلى نادٍ اجتماعي في منطقة بيلهام باي، حيث علّق المالكون صورته على الجدار بعد انضمامه إلى "ذا سوبرانوز".

لكن عندما كُشف في المسلسل أن شخصيته كانت مخبراً للحكومة، أزالوا الصورة، وعلق لصحيفة "نيويورك تايمز" عام 2000 مازحاً: "بالنسبة لهم، لا يهم أنني كنت أمثل فقط على التلفزيون... الواشي يبقى واشياً". وأضاف لاحقاً بعد مقتل شخصيته في المسلسل: "لقد سامحوني... على الأقل أعادوا صورتي إلى الحائط".