وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاماً

توفي الممثل الهندي دارمندرا كيوال كريشن ديول، المعروف بلقب "هي ــ مان"، وهو أحد أكثر نجوم السينما الهندية شعبية. وقد جعلت أدواره المتنوعة منه نجماً بارزا في أفلام بوليوود خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 89 عاماً.

وجاءت وفاته بعدما عاد إلى منزله ليستكمل العلاج إثر خروجه من مستشفى بريتش كاندي التي أمضى فيها أياماً بسبب مشكلات صحيّة مرتبطة بتقدّمه في السن.

وشُوهد عدد من أفراد عائلته، وفي مقدّمتهم زوجته الممثلة الشهيرة هيما ماليني، في محرقة فيل بارلي حيث جرت مراسم الوداع. كما حضر نجوم بوليوود، بينهم أميتاب باتشان، وأبهيشيك باتشان، وعامر خان، وسلمان خان. كما قدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه، وكتب على منصة إكس: "رحيل دارمندرا جي يطوي عصراً كاملاً من تاريخ السينما الهندية… كان ممثلاً استثنائياً، وحضوراً محبوباً، وشخصاً بسيطاً ودافئاً. ستبقى أدواره المتنوّعة حاضرة في وجدان الملايين."

وُلد دارمندرا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1935 في قرية نصرالي بولاية البنجاب، ونشأ في عائلة جات سيخية بسيطة. درس في مدرسة حكومية قرب لوديانا، قبل أن تغيّر مشاركته في مسابقة المواهب التي جرت في أواخر الخمسينيات مسار حياته بالكامل، فانتقل إلى مومباي ليبدأ رحلة الصعود الطويلة.

تزوّج للمرة الأولى من براكاش كاور عام 1954 وأنجب منها أربعة أبناء: سني، بوبي، فيجيتا، وأجيتا. وفي 1980 تزوّج من الممثلة هيما ماليني وأنجب منها ابنتيه: إيشا وآهانا. وتحولت العائلة لاحقاً إلى واحدة من أكثر العائلات حضوراً في السينما الهندية عبر مشاركة أبناء وأحفاد دارمندرا في التمثيل.

ورغم النجومية الطاغية، عُرف الممثل بشخصيته الهادئة ومشاعره الواضحة وارتباطه القوي بجذوره البنجابية.

بدأ دارمندرا مشواره عام 1960 في فيلم Dil Bhi Tera Hum Bhi Tere، ليشق طريقه تدريجياً من أدوار رومانسية إلى حضور متنوّع طبع الستينيات والسبعينيات.

وفي السبعينيات رسّخ مكانته واحداً من أهم نجوم بوليوود، بفضل قدرته على التنقّل بين الأكشن والكوميديا والرومانسية، وبالتعاون مع مخرجين بارزين مثل ريشيكيش موخيرجي وراميش سيبي وناصير حسين.

أبرز محطاته:

Sholay (1975): دوره كـ"فيرو" إلى جانب أميتاب باتشان لا يزال محفوراً في الذاكرة السينمائية الهندية.

Phool Aur Patthar (1966): قدّم فيه شخصية صقلت صورته بوصفه "هي–مان" بوليوود.

Satyakam (1969): أداء اعتُبر من الأعمق في تاريخه، وأبرز قدرته على تقديم الدراما الثقيلة.

Chupke Chupke (1975): أظهر خفة ظله وبراعته الكوميدية.

دخل دارمندرا عالم السياسة عام 2004 مرشحاً عن حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) اليميني القومي في ولاية راجاستان، وتمكّن من الفوز بمقعد في البرلمان. لكن تجربته بقيت محدودة، إذ لم ينخرط طويلاً في العمل السياسي قبل العودة إلى عالمه الأول: السينما.

في السنوات الماضية، قلّل الممثل أعماله، مكتفياً بظهور متقطّع على الشاشة وتواصل مع جمهوره عبر حساباته العامة. وحصل خلال مسيرته على تكريمات عديدة، بينها جائزة فيلمفير للإنجازات مدى الحياة ووسام بادما بوشان عام 2012.

كان آخر ظهور له في فيلم Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya (2024)، على أن يظهر للمرة الأخيرة في فيلم Sriram Raghavan Ikkis المقرر طرحه في 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.