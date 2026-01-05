وفاة "ممثل الأمة" آن سونغ كي عن 74 عاماً في كوريا الجنوبية

توفي الممثل الكوري الجنوبي الشهير آن سونغ كي في سيول عن 74 عاماً، بعد أن عانى لسنوات من سرطان الدم، بحسب ما أعلنته وكالته ذا آرتيست كومباني ومسؤولون في المستشفى التي كان يتعالج فيها، الاثنين.

وقالت وكالة ذا أرتيست كومباني في بيان: "نشعر بحزن عميق جراء هذا الخبر المفاجئ والحزين، ونتقدّم بخالص تعازينا لأفراد أسرته المفجوعين بفقده". بدوره، أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ رسالةَ تعزية قال فيها إنّ آن سونغ كي منح للكثيرين "الانشراح والفرح وفرصة للتأمل"، وأضاف في منشور على "فيسبوك": "أفتقد بالفعل ابتسامته الدافئة وصوته الرقيق".

بدأت مسيرة الراحل في السينما منذ أن كان في الخامسة من عمره، عندما شارك فيلم "توايلايت ترين" عام 1957، وكان واحداً من الأطفال الموهوبين القلائل الذين نجحوا في مواصلة مسيرتهم التمثيلية بعد بلوغهم سنّ الرشد. على مدار عقود شارك آن سونغ كي في أكثر من 170 فيلماً، كان آخرها "نوريانغ" عام 2023.

هذا الحضور الدائم ومسيرته الخالية من الفضائح أدت إلى اكتسابه احترام زملائه في قطاع السينما ومحبة الجمهور الكوري الجنوبي، إلى حدٍّ دفع وسائل الإعلام المحلية إلى تلقيبه بـ"ممثل الأمة".

وفاز آن سونغ كي بالعديد من الجوائز السينمائية عن أدواره في أفلام مختلفة، إضافةً إلى منحه جوائز تكريمية عن مجمل مسيرته الفنية، كما نال أوسمة حكومية تقديراً لجهوده كأحد أبرز الوجوه الفنية في كوريا الجنوبية طوال عقود.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)