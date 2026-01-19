وفاة مصمم الأزياء الإيطالي فالنتينو عن 93 عاماً

- توفي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو غارافاني عن عمر 93 عامًا في منزله بروما، حيث ستُقام مراسم الجنازة في روما يوم الجمعة. - بدأ فالنتينو مسيرته في الموضة منذ الصغر، وحقق شهرة عالمية بفضل تصميماته المميزة، خاصة اللون الأحمر المعروف بـ"أحمر فالنتينو"، ولفت انتباه شخصيات بارزة مثل إليزابيث تايلور وجاكلين كينيدي. - افتتح أول متجر له في ميلانو عام 1969، وواصل نجاحه في عالم الأزياء، حيث صمم لأبرز الشخصيات العالمية حتى وفاته.

أعلنت مؤسسة مصمم الأزياء الإيطالي فالنتينو غارافاني، اليوم الاثنين، عن وفاته عن عمر ناهز 93 عاماً. وقالت المؤسسة عبر حسابها على "إنستغرام" إنه "توفي اليوم في منزله بروما، محاطاً بأحبائه". وأضافت أن مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه ستُقام يومي الأربعاء والخميس، بينما ستُقام الجنازة في روما يوم الجمعة.

وفالنتينو مصمم أزياء إيطالي معروف بملابسه ذات اللون الأحمر المميز "أحمر فالنتينو". وُلد عام 1932 في بلدة فوغيرا الإيطالية، وأبدى منذ الصغر اهتماماً بالموضة والفن. في 1949 غادر البلدة لدراسة رسم الأزياء في ميلانو، وتعلّم الفرنسية، لينتقل إلى باريس لدراسة الفنون الجميلة وتصميم الأزياء. وبالرغم من أن قطاع الموضة في باريس آنذاك كان يرفض الأجانب، إلا أن فالنتينو فاز بمسابقة تصميم أزياء نظمتها الأمانة الدولية للصوف، وهي الجائزة نفسها التي فاز بها مشاهير الموضة، إيف سان لوران وكارل لاغرفيلد، في السنوات اللاحقة.

الجائزة أهّلت فالنتينو للعمل في دار الأزياء الفرنسية الراقية جان ديسيس، قبل أن ينتقل للعمل في دار أزياء أنشأها الرسام في ديسيس. وفي 1959 عاد إلى روما؛ وبدعم مالي من والده، قدم مجموعته الأولى في صالونه الخاص في شارع فيا كوندوتي. لاحظت الممثلة الأميركية البريطانية إليزابيث تايلور التي كانت في روما آنذاك لتصوير فيلم "كليوباترا" أعمال فالنتينو وطلبت فستاناً أبيض ارتدته في العرض العالمي الأول لفيلم "سبارتاكوس"، وكانت هذه قفزته الكبرى.

عرض فالنتينو أول خط أزياء راقية له في 1962 في قصر بيتي في فلورنسا وبدأ في ترسيخ سمعة دولية. وسرعان ما سعت إليه الشخصيات البارزة لتصميم أزيائها، من بينهم الملكة باولا البلجيكية، والأميرة مارغريت ملكة إنكلترا، وأودري هيبورن، وجاكلين كينيدي. صمم فالنتينو فساتين عدة لكينيدي، بما في ذلك الفستان الذي ارتدته في جنازة زوجها عام 1963، ثم فستان زفافها بعد ذلك على أرسطو أوناسيس.

وعلى الرغم من أن اللون الأحمر كان اللون المميز لفالنتينو، إلا أن مجموعة عام 1967 ضمت بالكامل ملابس بيضاء وعاجية وبيج، سماها المجموعة "الخالية من الألوان". نجحت الفكرة ونال عنها جائزة نيمان ماركوس. وفي 1969 افتتح أول متجر له للملابس الجاهزة في ميلانو. وفي العام التالي، افتتح متاجر في نيويورك وروما. وواصل مسيرته المهنية الناجحة والمتميزة، حيث خدم الطبقة الراقية وعالم الترفيه عبر العقود، حتى وفاته اليوم.