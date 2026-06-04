وفاة مؤلفة ومخرجة "برسيبوليس" مرجان ساترابي عن 56 عاماً

- توفيت مرجان ساترابي، الكاتبة والمخرجة الفرنسية الإيرانية، عن 56 عاماً بعد عام من وفاة زوجها ماتياس ريبا. اشتهرت بروايتها المصورة "برسيبوليس" التي تحولت إلى فيلم ناجح، وركزت على حياتها في إيران تحت النظام الإسلامي. - وُلدت في إيران وانتقلت إلى فرنسا عام 1994، حيث حصلت على الجنسية الفرنسية. عُرفت بمعارضتها للنظام الإيراني ودعمها لحقوق النساء، وشاركت في مظاهرات باريس بعد وفاة مهسا أميني. - أسست مؤسسة لدعم الطلاب الأجانب في السينما بعد وفاة زوجها، ورفضت وسام جوقة الشرف الفرنسي، منتقدة تعامل فرنسا مع المعارضين الإيرانيين.

توفيت الكاتبة والمخرجة الفرنسية الإيرانية مرجان ساترابي مؤلفة الرواية المصورة "برسيبوليس" عن 56 عاماً، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، الخميس، عن أحد المقربين منها. وقال المصدر في بيان أرسله للوكالة: "توفيت مرجان ساترابي حزناً بعد مرور ما يزيد قليلاً من عام على وفاة ماتياس ريبا زوجها وحب حياتها"، وهو منتج وممثل سويدي توفي في 8 إبريل/ نيسان 2025.

وُلدت مرجان ساترابي في مدينة رشت الإيرانية عام 1969، قبل أن تنتقل عائلتها إلى العاصمة طهران حيث عاشت مرحلتي الطفولة والشباب، قبل أن تغادر في عام 1994 إلى فرنسا، وحصلت على جنسيتها في عام 2006. وعُرفت الراحلة بمعارضتها الصريحة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، واشتُهرت بفضل روايتها المصوّرة برسيبوليس، التي صدر أوّل أجزائها في عام 2000، قبل أن تتحوّل إلى فيلم حقّق نجاحاً نقدياً وجماهيرياً كبيراً في عام 2007.

ويتتبع فيلم "برسيبوليس" حياة ساترابي في الطفولة والشباب في طهران، ومحاولتها التحرّر تحت وطأة القيود التي فرضتها القيادة الإسلامية في إيران عقب ثورة عام 1979، قبل أن يرسلها والداها لاحقاً إلى أوروبا لتبدأ حياة جديدة في المنفى. وحاز الفيلم الذي شارك فنسنت بارونو في إخراجه مع ساترابي، على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2007، كما رُشح لجائزة أفضل فيلم تحريك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2008.

وأصدرت الكاتبة والمخرجة أربعة أجزاء من رواية "بيرسيبوليس" بين العامين 2000 و2003، كما كتبت عدداً من الروايات المصوّرة باللغة الفرنسية، وأخرجت ستّة أفلام من بينها "راديوآكتيف" الذي يروي قصة حياة الباحثة الحائزة على جائزة نوبل، ماري كوري.

وكانت ساترابي من الأصوات الداعمة للنساء في إيران، وشاركت في مظاهرات في باريس عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني عام 2022 بعد احتجازها من شرطة الأخلاق بسبب انتهاكها قواعد اللباس المفروضة على النساء، وهو ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران. وفي العام الماضي، رفضت الكاتبة وسام جوقة الشرف الفرنسي، وانتقدت ما وصفته بأنّه "نفاق" في تعامل فرنسا مع المعارضين الإيرانيين، بحسب فرانس برس.

وطوال السنوات الماضية كان زوجها ماتياس ريبا الذي التقته في باريس شريكاً لها في العمل. وبعد وفاته أسّست مرجان ساترابي مؤسسة ماتياس ومرجان ريبا-ساترابي للسينما"، بهدف دعم الطلاب الأجانب الراغبين في القدوم إلى باريس لدراسة صناعة الأفلام. ومنذ رحيله في إبريل 2025، اقتصر محتوى صفحة ساترابي على "إنستغرام" بشكل شبه حصري على سلسلة من الصور التي تشكّل عبارة: "لأنني فقدت حب حياتي"، إلى جانب صورة لزوجها وإعلان عن انطلاق المؤسسة.