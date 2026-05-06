وفاة مؤسِّس شبكة "سي أن أن" تيد تيرنر

أعلنت شبكة التلفزيون الإخبارية الأميركية (سي أن أن)، اليوم الأربعاء، وفاة مؤسسها تيد تيرنر، عن عمر ناهز 87 عاماً. وقال رئيس الشبكة، مارك تومسون، في بيان: "كان تيد قائداً متفانياً وملتزماً، جريئاً لا يخشى شيئاً، ودائماً كان على استعداد لدعم حدسه والثقة برأيه. لقد كان وسيظل الروح المُلهمة لشبكة سي أن أن. تيد هو العملاق الذي نقف على أكتافه، وسنخصّص جميعاً لحظة اليوم لتكريمه وتقدير أثره في حياتنا والعالم".

وبدأ تيرنر مسيرته الإعلامية في سن الرابعة والعشرين، عندما تولى إدارة أعمال العائلة في مجال اللوحات الإعلانية بعد انتحار والده عام 1963. واشترى تيرنر أول محطة تلفزيونية له عام 1970؛ وفي عام 1976 أصبحت TBS أول "محطة فائقة" في البلاد، مستخدمةً تقنية الأقمار الصناعية لبث إشارتها على مستوى البلاد. وفي الأول من يونيو/حزيران عام 1980، انطلق بث "سي أن أن"، التي أصبحت مؤسسة إخبارية عالمية تصل خدماتها إلى أكثر من ملياري شخص في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وعام 1991، اختارت مجلة تايم تيرنر رجل العام لـ"تأثيره على مجريات الأحداث وتحويله المشاهدين في 150 دولة إلى شهود عيان على التاريخ". وباع تيرنر شبكاته لاحقاً لشركة تايم وارنر، ثم انسحب من هذا المجال.

وكان تيرنر أيضاً من هواة الإبحار ذوي الشهرة العالمية، وأسس "مؤسسة الأمم المتحدة" الخيرية، وكان ناشطاً سعى إلى القضاء على الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم؛ ومدافعاً عن البيئة أصبح من كبار ملاك الأراضي في الولايات المتحدة. ولعب دوراً محورياً في إعادة توطين حيوان البيسون في غرب أميركا، كما ابتكر سلسلة الرسوم المتحركة "كابتن بلانيت" لتوعية الأطفال بأهمية البيئة.

وانتقد تيرنر بشدة التلفزيون التقليدي ووسائل الإعلام الإخبارية السائدة. وكتبت الصحافية السابقة في الشبكة، ليزا نابولي، في كتابها "مستيقظ طوال الليل"، الذي يتناول نشأة الشبكة: "كان يعتقد أن أحد أسباب كثرة مشاكل أميركا هو قلة اطلاع مواطنيها". وأدرك تيرنر أنه "لا يوجد مكان أفضل من التلفزيون لنشر مختلف الآراء. وبقناة إخبارية، يمكنه المساهمة في إنقاذ العالم".

وقبل شهر تقريباً من بلوغه الثمانين من عمره عام 2018، كشف تيرنر عن إصابته بخرف أجسام ليوي، وهو اضطراب دماغي متفاقم. وفي أوائل 2025 نُقل تيرنر إلى المستشفى إثر إصابته بحالة خفيفة من الالتهاب الرئوي، قبل أن يتعافى في مركز إعادة تأهيل. واليوم أُعلن عن رحيل تيرنر تاركاً إرثاً إعلامياً كبيراً وخمسة أبناء، وأربعة عشر حفيداً.