وفاة فنان الرسوم المتحركة المصري أحمد الضوي بعد صراع مع المرض

- توفي فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي بعد صراع مع المرض، حيث عانى من تكسّر الصفائح الدموية وتضخم الكبد والطحال، ورغم استجابة وزارة الثقافة لمناشدات أصدقائه لعلاجه، إلا أن حالته تدهورت سريعاً. - كان الضوي من رواد فن الرسوم المتحركة والصلصال في مصر، وبدأ مشواره مع المخرجة زينب زمزم، وقدم أعمالاً مميزة مثل "من قصص الأنبياء" و"المبشرون والمبشرات بالجنة". - تميز الضوي بإبداعه في التحريك والإخراج، وترك بصمة واضحة في مجال الرسوم المتحركة بأعماله المتنوعة.

رحل، الاثنين، فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام قليلة من استجابة وزارة الثقافة المصرية، لمناشدات عدد من أصدقائه لعلاجه على نفقة الدولة.

وعانى أحمد الضوي، خلال السنوات الأخيرة، من تكسّر في الصفائح الدموية، وتضخم في الكبد والطحال، ما استدعى دخوله إلى مستشفى حكومي، قبل أن تتدهور حالته الصحية، وطالب المقربون منه بسرعة نقله لتلقي رعاية متخصصة، وكتب عدد من أصدقائه مناشدات لوزارة الثقافة لمساعدته في متابعة العلاج. وبعد ثلاثة أيام فقط من استجابة الوزارة، وبدء التنسيق فعلياً مع وزارة الصحة لنقله إلى مستشفى آخر، لفظ الضوي أنفاسه الأخيرة.

ويعد أحمد الضوي من أبرز رواد فن الرسوم المتحركة والصلصال في مصر، حيث بدأ مشواره على يد المخرجة الراحلة الدكتورة زينب زمزم، وقدم عدداً كبيراً من الأعمال المميزة في التحريك والإخراج من بينها "من قصص الأنبياء"، "المبشرون والمبشرات بالجنة"، "الأصدقاء الثلاثة"، "دقدق"، "الطفل جحا"، بالإضافة إلى أفلام مثل "حلم الفخاري"، و"شقاوة عيال"، إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى.