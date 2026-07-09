وفاة عازف التشيللو مجدي فؤاد بولس رفيق أم كلثوم على المسرح

- فقدت الساحة الموسيقية المصرية عازف التشيللو مجدي فؤاد بولس، الذي كان جزءًا من الفرقة الماسية ورافق أم كلثوم في حفلاتها، بعد مسيرة طويلة في العزف والتدريس. - بولس كان من أبرز عازفي التشيللو في النصف الثاني من القرن العشرين، وشارك في تشكيل ملامح التوزيع الموسيقي العربي، كما عمل أستاذًا في المعهد العالي للموسيقى العربية. - برحيله، يفقد الوسط الفني شخصية حافظت على تقاليد العزف الأوركسترالي وأسهمت في تعليم أجيال جديدة من الموسيقيين.

فقدت الساحة الموسيقية المصرية، الثلاثاء، عازف التشيللو والأستاذ الأكاديمي مجدي فؤاد بولس أحد أعضاء الفرقة الماسية التي رافقت كوكب الشرق أم كلثوم في حفلاتها، بعد مسيرة امتدت لعقود بين العزف والتدريس. وأعلن الموسيقار عاطف إمام خبر الوفاة عبر صفحته على "فيسبوك"، مشيراً إلى أن بولس توفي في أستراليا، حيث كتب: "انتقل إلى الأمجاد السماوية بأستراليا الفنان الأستاذ مجدي فؤاد بولس، عازف التشيللو بفرقة كوكب الشرق أم كلثوم والفرقة الماسية، والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية".

ويُعد بولس من أبرز عازفي التشيللو الذين ارتبطت أسماؤهم بمرحلة ازدهار الموسيقى العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. وانضم إلى الفرقة الماسية، التي أسسها الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن، وشارك في عدد من الحفلات التي أحيتها أم كلثوم، إلى جانب نخبة من كبار العازفين الذين شكّلوا ملامح التوزيع الموسيقي في تلك المرحلة.

ولم تقتصر مسيرته على العزف، إذ عمل أستاذاً في المعهد العالي للموسيقى العربية، وأسهم في إعداد أجيال من العازفين، جامعاً بين الخبرة العملية والعمل الأكاديمي، ومواصلاً حضوره في الوسط الموسيقي حتى بعد ابتعاده عن الحفلات.

وبرحيل مجدي فؤاد بولس، يفقد الوسط الفني واحداً من الموسيقيين الذين حافظوا على تقاليد العزف الأوركسترالي في الموسيقى العربية، وتركوا بصمتهم في مرحلة تُعد من أهم محطات الغناء العربي، سواء من خلال مشاركاته على المسرح أو عبر دوره في تعليم أجيال جديدة من الموسيقيين.

وتُعد الفرقة الماسية من أشهر الفرق الموسيقية في تاريخ الغناء العربي، إذ رافقت أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة وغيرهم من كبار المطربين، وكان لها دور بارز في تطوير شكل الفرقة الموسيقية المصاحبة للأغنية العربية الحديثة.