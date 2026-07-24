وفاة شير محمد إسبندار رائد فن الدونلي في إيران

- توفي الموسيقار الإيراني شيرمحمد إسبندار عن عمر 98 عاماً، بعد مسيرة طويلة في صون الموسيقى البلوشية، حيث تعلم عزف الناي والدونلي، وهي آلة نادرة في جنوب شرق إيران، وأتقنها دون تدريب مباشر. - حصل إسبندار على تكريمات عديدة، منها دكتوراه فخرية من فرنسا ووسام التقدير في إيران، وخلد متحف الأنثروبولوجيا في طهران مسيرته بتمثال وأول آلة دونلي عزف عليها. - رفض إسبندار عروضاً مغرية للبقاء في فرنسا، مفضلاً العودة إلى إيران، حيث وصفه وزير الثقافة بأنه كنز حيّ من كنوز الفن البلوشي.

رحل الموسيقار الإيراني شيرمحمد إسبندار، أحد أبرز أعلام الموسيقى في إيران وأشهر عازفي آلة الدونلي، ليل الأربعاء/الخميس، عن عمر ناهز 98 عاماً، بعد مسيرة طويلة كرّسها للتعريف بالموسيقى البلوشية وصون تراثها. وُلد إسبندار عام 1927 في منطقة بمبور في بلوشستان، وتعلّم عزف الناي أولاً على يد والده، ثم سافر في شبابه إلى باكستان لمتابعة تعلّم الموسيقى. وهناك تعرّف إلى آلة الدونلي، وأتقن عزفها عبر المشاهدة فقط، من دون أن يتلقى تدريباً مباشراً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلات الموسيقية الأخرى التي تعلمها شير محمد إسبندار قبل إتقانه للدونلي؟ كيف ساهم شير محمد إسبندار في التعريف بالموسيقى البلوشية عالمياً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتُعدّ الدونلي من الآلات النادرة في جنوب شرق إيران، وهي آلة نفخ مزدوجة من عائلة الناي، تتألف من قصبتين؛ إحداهما تؤدي اللحن، والأخرى تمنح الصوت المصاحب أو الرنين الثابت. ويُعدّ عزفها شديد الصعوبة، ولا يتقنه إلا عدد محدود من الموسيقيين البلوش. وكان إسبندار يُعرف بأنه من أبرز مبدعي العزف على الدونلي في العالم. وبعد إقامة امتدت 15 عاماً في باكستان، عاد إلى إيران عام 1958، وواصل حتى عام 1983 تقديم الموسيقى البلوشية، قبل أن يكرّس نفسه بالكامل للدونلي، الآلة النادرة التي منحته مكانة استثنائية بين كبار الموسيقيين الإيرانيين. وتمكّن خلال مسيرته الفنية من تقديم هذا اللون الموسيقي في مهرجانات داخلية وخارجية، ليصبح اسمه مرادفاً لصوت بلوشستان وتراثها.

وحظي إسبندار بتكريمات عديدة، من بينها دكتوراه فخرية في الموسيقى التقليدية من فرنسا على يد رئيسها الأسبق جاك شيراك، كما نال وسام التقدير في إيران، إلى جانب جوائز وشهادات تكريم متعددة، أبرزها الجائزة الخاصة في مهرجان فجر للموسيقى عام 2017. كما يحتفظ متحف الأنثروبولوجيا في طهران بتمثال له، وأول آلة دونلي عزف عليها، تخليداً لمسيرته.

ويروي إسبندار أنه، خلال وجوده في فرنسا، تلقى عروضاً مغرية للبقاء هناك، لكنه رفضها، مفضلاً العودة إلى بلده على الإقامة في الخارج. وفي رسالة نعيه، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي إن خبر وفاة الموسيقار الكبير شيرمحمد إسبندار، أحد أبرز فناني الموسيقى المحلية في إيران وكنز حيّ من كنوز الفن البلوشي، يبعث على الحزن والأسى، مضيفاً أن الراحل "كان بصوته وأدائه الفريد راوياً لجزء ثمين من ثقافة إيران وتاريخها وهويتها، وقد كرّس عمره لحماية التراث الموسيقي لبلوشستان".