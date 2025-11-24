- أخبار
وفاة رائد موسيقى الريغي الجامايكي جيمي كليف عن 81 عاماً
- توفي النجم الجامايكي جيمي كليف عن عمر 81 عامًا بعد إصابته بالتهاب رئوي، وقد أعربت زوجته لطيفة تشامبرز عن حزنها وشكرت العائلة والأصدقاء والمعجبين لدعمهم المستمر.
- أسهم كليف في تحويل موسيقى الريغي إلى ظاهرة عالمية، وكتب وغنى عن قضايا السياسة والفقر والعدالة، ويُعتبر من الشخصيات المؤثرة بعد بوب مارلي.
- أكد رئيس وزراء جامايكا أن كليف سيُكرّم كعملاق ثقافي، حيث ألهمت موسيقاه الأجيال وساهمت في تعزيز الاحترام العالمي للثقافة الجامايكية.
توفي عن 81 عاماً النجم الجامايكي الشهير جيمي كليف الذي أسهم في تحويل نمط موسيقى الريغي إلى ظاهرة عالمية، بعد إصابته بالتهاب رئوي، بحسب ما أعلنت زوجته، الاثنين. وقالت لطيفة تشامبرز في منشور على منصة إنستغرام: "بحزن عميق أشارككم أن زوجي جيمي كليف رحل بسبب نوبة أعقبها التهاب رئوي"، شاكرةً "العائلة والأصدقاء وزملاءه الفنانين والعاملين الذين رافقوا رحلته"، وأضافت: "إلى جميع معجبيه حول العالم، اعلموا أرجوكم بأن دعمكم كان مصدر قوته على مدى مسيرته".
وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كتب كليف وغنى أغنيات تطرق فيها إلى قضايا مثل السياسة والفقر وغياب العدالة والاحتجاج على الحروب. ويُنظر إلى كليف، وهو مغن يجيد استخدام آلات موسيقية عدة، على أنه الشخصية الأكثر تأثيراً بعد الراحل بوب مارلي الذي تعاون معه في بدايات مسيرة مارلي المهنية. وتشمل أبرز أعماله "يو كان غيت ات إف يو ريلي وانت" " و"ذا هاردر ذاي كام".
ولعب كليف بطولة فيلم "ذا هاردر ذاي كام" الذي لاقى نجاحاً كبيراً عام 1972 وكان مبنياً بشكل جزئي على نشأته في أوساط فقيرة وعرّف جماهير حول العالم عليه وعلى موسيقى الريغي.
وأكّد رئيس وزراء جامايكا، أندرو هولنس، بأن الجزيرة ستكرّم كليف بوصفه "عملاقاً ثقافياً حقيقياً حملت موسيقاه قلب بلدنا إلى العالم"، وأضاف بأن "موسيقاه دعمت الناس في الأوقات الصعبة وألهمت الأجيال وساعدت في تشكيل الاحترام العالمي الذي تتمتع به الثقافة الجامايكية اليوم"، تابع موجّهاً حديثه إلى كليف: "إرثك يعيش في كل جانب من جوانب جزيرتنا وفي قلوب الشعب الجامايكي".
(فرانس برس)