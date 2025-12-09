- توفي راؤول مالو، المغني الرئيسي لفرقة ذا مافيريكس، عن عمر يناهز 60 عاماً بعد معاناة مع السرطان، حيث وثق رحلته الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ يونيو 2024، مما أجبر الفرقة على إلغاء جولاتهم الموسيقية. - أشادت زوجته بيتي مالو بذكراه، مشيرة إلى شغفه بالحياة والموسيقى، ودعمه لتعليم الموسيقى كمصدر إلهام للأطفال حول العالم، مؤكدة على تأثيره العميق في الحفاظ على التراث الموسيقي الأمريكي. - وُلد مالو في ميامي لأبوين كوبيين، وشارك في تأسيس فرقة ذا مافيريكس عام 1989، حيث أطلقوا ألبومهم الأول في العام التالي، محققين نجاحاً كبيراً في عالم الموسيقى.

توفي راؤول مالو، المغني الرئيسي لفرقة ذا مافيريكس الحائزة على جائزة غرامي والتي تتجاوز الأنواع الموسيقية، عن عمر يناهز 60 عاماً. ونشرت زوجته بيتي مالو على صفحته على "فيسبوك" أن مالو توفي ليلة الاثنين. وكان المغني الرئيسي لـ"ذا مافيريكس" يعاني من السرطان، وقد وثق رحلته الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن كشف في يونيو/حزيران 2024 عن تلقيه علاجاً لسرطان القولون.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، قال مالو على "إنستغرام" إنه كان يعاني من داء سرطان السحايا الرقيقة، وهو مضاعفات نادرة تحدث عندما ينتشر السرطان إلى الأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي. وأجبر التشخيص فرقة ذا مافيريكس على إلغاء مواعيد جولات مشتركة مع دوايت يوكام في منتصف تلك الجولة. وغادر مالو منزله في ناشفيل، تينيسي، لطلب العلاج في هيوستن، مبقياً معجبيه على اطلاع دائم برحلته الصحية.

وكتبت بيتي مالو: "لقد دعي ليؤدي حفلاً آخر، هذه المرة في السماء، وهو يحلّق عالياً مثل النسر". وأضافت: "لم يجسد أحد الحياة والحب والفرح والشغف والعائلة والأصدقاء والموسيقى والمغامرة بالطريقة التي جسّدها بها راؤول حبيبنا. والآن سينظر إلينا بكل ما تسمح به الجنة، منيراً الطريق ومذكراً إيانا بضرورة تذوق كل لحظة". وأشادت فرقة مالو بالتزامه العميق بـ"الحفاظ على مجموعة المهارات الموسيقية الأميركية متعددة اللغات" ودعمه الثابت لـ"تعليم الموسيقى باعتبارها مصدر إلهام لكل طفل في جميع أنحاء أميركا وحول العالم".

ووُلد راؤول فرانسيسكو مارتينيز مالو جونيور في ميامي لأبوين كوبيين، وشارك في تأسيس فرقة ذا مافيريكس في عام 1989 مع عازف الطبول بول ديكين وعازف الغيتار الباس روبرت رينولدز. وصدر ألبومهم الأول، الذي يحمل اسم الفرقة، في العام التالي على علامة التسجيل المستقلة "واي أند تي ميوزيك" ومقرها ميامي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)