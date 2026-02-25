وفاة رئيس الإذاعة المصرية السابق فهمي عمر

- مسيرة إعلامية حافلة: فهمي عمر، المعروف بـ"شيخ الإذاعيين"، قاد الإذاعة المصرية من عام 1982 بعد انضمامه في 1950، وقدم برامج شهيرة مثل "مجلة الهواء" و"ساعة لقلبك"، مساهماً في بروز نجوم مثل عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس. - محطات تاريخية: ارتبط اسمه بأحداث بارزة مثل فتح الميكروفون لأنور السادات في 23 يوليو 1952، وتقديم حفلات لأم كلثوم، مما أكسبه لقب "المذيع الصعيدي". - إسهامات رياضية وسياسية: كان من أوائل الصحافيين الرياضيين، مؤسس إذاعة الشباب والرياضة، وغطى ست دورات أولمبية، كما شغل عضوية مجلس الشعب المصري من 1987 حتى 2000.

توفي رئيس الإذاعة المصرية السابق فهمي عمر عن 98 عاماً في القاهرة، الأربعاء، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالمحطات البارزة، منحته لقب "شيخ الإذاعيين" بين زملائه.

وانضم فهمي عمر المولود عام 1928 في محافظة قنا إلى الإذاعة المصرية عام 1950، بعد وقتٍ قصيرٍ من حصوله على إجازة في الحقوق، وتدرّج طوال 37 عاماً في وظائف مختلفة، وصولاً إلى تعيينه في منصب الرئيس عام 1982.

قدّم الراحل عدداً كبيراً من البرامج التي جذبت المستمعين، أبرزها "مجلة الهواء" و"ساعة لقلبك" الذي قدّم فيه ممثلين مثل عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس وفؤاد راتب وغيرهم ممّن تحوّلوا لاحقاً إلى نجومٍ مشهورين.

وارتبط اسم عمر بمحطات بارزة في تاريخ الإذاعة، كما يبيّن موقع الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، ففي صبيحة 23 يوليو/ تموز 1952، كان هو من فتح الميكروفون لأنور السادات ليلقي أوّل بيان من الضباط الأحرار الذين ثاروا على الملك فاروق. ولاحقاً، قدّم ثلاث حفلات عبر الأثير لأم كلثوم. وأطلق عليه المستمعون اسم "المذيع الصعيدي" بسبب لهجته التي ميّزته عن زملائه في الإذاعة.

إضافةً إلى ذلك، برز فهمي عمر بكونه أحد أوائل الصحافيين الرياضيين، فغطى ست دورات للألعاب الأولمبية، وهو "المؤسّس الفعلي" لإذاعة الشباب والرياضة، بحسب موقع ماسبيرو، كذلك فإنّه أول من علّق وحلّل مباريات دوري كرة القدم المصري عبر الإذاعة قبل ظهور التلفزيون، بأسلوب مشوّق ومميّز. وبجانب عمله الإذاعي، شارك الراحل في العمل السياسي وترشّح لعضوية مجلس الشعب المصري عام 1987، وبقي نائباً حتى عام 2000.