وفاة الموسيقي السوداني عبد القادر سالم عن 75 عاماً

- عبد القادر سالم، أحد أعمدة الأغنية السودانية الحديثة، توفي عن 75 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً غنياً يعزز الهوية الوطنية ويبرز التراث الشعبي، خاصة إرث إقليم كردفان الذي مثّله في المحافل الدولية. - بدأ سالم مشواره الفني في الستينيات، مجدداً في الموسيقى السودانية، وقدم أعمالاً تجمع بين الأصالة والمعاصرة، كما حصل على درجات علمية في الموسيقى وشارك في مهرجانات دولية، مساهماً في تعريف العالم بالموسيقى السودانية. - نعاه وزير الثقافة ومجلس السيادة الانتقالي، مؤكدين أن فقدانه يمثل خسارة وطنية كبيرة، وشيع جثمانه في وداع وطني بحضور واسع.

توفي الموسيقي السوداني عبد القادر سالم عن 75 عاماً أول من أمس الثلاثاء، تاركاً إرثاً فنياً وثقافياً غنياً، إذ شكّل أحد أعمدة الأغنية السودانية الحديثة، وأسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ التراث الشعبي، لا سيما إرث إقليم كردفان الذي مثّله في المحافل المحلية والدولية.

عرف عبد القادر سالم بصوته العذب وتجديده في الموسيقى السودانية منذ ستينيات القرن الماضي، إذ وسّع أفق الأغنية القومية خارج القوالب التقليدية، جامعاً بين الأصالة والمعاصرة، ومقدّماً أعمالاً موسيقية غنية انعكست في وجدان الجمهور السوداني. بدأ مشواره الفني في معهد إعداد المعلمين في الدلنج، ثم انضم إلى فرقة فنون كردفان في مدينة الأبيض عام 1964، قبل أن يُجاز صوته رسمياً من لجنة الألحان والأصوات في الإذاعة السودانية عام 1967. حصل على البكالوريوس من المعهد العالي للموسيقى والمسرح، ثم نال درجتي الماجستير والدكتوراه، مع تركيز أطروحاته على الغناء والأنماط الموسيقية في إقليم كردفان ودور البيئة في تشكيلها.

شغفه بالموسيقى والتراث قاده للسفر وتمثيل السودان في أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث حظي بتقدير واسع في المهرجانات الدولية، إلى جانب مساهماته الأكاديمية والنقابية، جامعاً بين دوره موسيقاراً وفناناً ملتزماً ومثقفاً يهتم بقضايا مجتمعه.

شملت أعماله الموسيقية الأغاني الكردفانية والوطنية، وأسهمت في تعريف العالم بأهمية الموسيقى السودانية وتنوعها المقامي، مع حرصه على حفظ التراث الغنائي المحلي. عام 2005، أثبت سالم أنه موسيقي معاصر بحق عبر تعاونه مع الرابر الجنوب سوداني إيمانويل جال في الألبوم الرائد Ceasefire الذي جسّد رسالة وحدة وتعاون عبر الجوانب الثقافية والجيلية والإثنية والسياسية. كما قدم ألبومات بارزة مثل The Merdoum Kings Sing Songs of Love عام 1991، وKhartoum Blues عام 1999. وعام 2012، شارك في ألبوم The Nile: Song of the Rivers – Le Nil الذي أبرز التراث الموسيقي على طول نهر النيل، إلى جانب أعماله الكردفانية والتراثية التي نقلت الموروث الشعبي لأقاليم غربي السودان إلى الساحة الوطنية والدولية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 1994، تعرّض سالم لاعتداء بسكين في أم درمان، وهو الاعتداء الذي أودى بحياة المغني خوجلي عثمان. عكس هذا الاعتداء العداء العميق للثقافة الذي ساد بعد انقلاب 1989، لكنه، ملتزماً دوماً بمبدأ الترفع فوق السياسة، اعتبره عملاً من فعل رجل مختل، ومضى في مسيرته الفنية بلا كلل أو توقف.

نعاه وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر، واصفاً إياه بـ"الموسيقار" و"المعلم المبدع" و"بصمة خالدة في الغناء السوداني"، كما نعاه مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء كامل إدريس، مؤكّدين أن فقدانه يمثل "خسارة وطنية كبيرة" وأن إرثه الفني سيبقى "مصدر إلهام للأجيال". ونعت ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان والعديد من الهيئات المحلية والوزارات الفقيد، مشيدة بدوره بوصفه أحد أعظم فناني الإقليم وسفير التراث الكردفاني إلى العالم.

شيع جثمان الموسيقار عبد القادر سالم الثلاثاء في مقابر حمد النيل في أم درمان، بحضور واسع شمل أسرته، وزملاءه الفنانين والمثقفين، ومسؤولين سياسيين وعسكريين، ورموزاً دينية، في وداع وطني لشخصية تركت أثراً خالداً في تاريخ السودان الفني والثقافي.