وفاة الممثل المصري محمد مرزبان بعد أيام من تعرضه لحادث سير

- توفي الممثل المصري محمد مرزبان في مدينة الإسماعيلية بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية، مما أدى إلى إصابات بالغة ونزيف داخلي وغيبوبة كاملة، رغم محاولات الأطباء لإنقاذه. - بدأت مسيرة مرزبان الفنية في منتصف التسعينيات، وشارك في أفلام مثل "كشف المستور" و"الناجون من النار"، وظهر في مسلسلات تلفزيونية مثل "أين قلبي" و"غاوي حب". - أعرب مرزبان في مقابلة تلفزيونية عن حبه للدراجات النارية، رغم رفض عائلته للفكرة خوفاً من الحوادث.

توفي الممثل المصري محمد مرزبان في مدينة الإسماعيلية، الأربعاء، متأثراً بإصاباته البالغة التي تعرّض لها إثر حادث سير وقع قبل أيام على طريق مصر ــ الإسماعيلية.

وكان مرزبان قد نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، السبت الماضي، بعد تعرّضه للدهس من قبل سيارة في أثناء قيادته دراجته النارية، ما أدى إلى تعرّضه لنزف داخلي في الدماغ والصدر والبطن، إضافةً إلى الاشتباه بوجود كسور في العمود الفقري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر طبية. ونتيجة للإصابات دخل الممثل في غيبوبة كاملة، فيما حاول الأطباء إنقاذ حياته عبر سلسلة من العمليات والتدخلات الجراحية.

وفي وقتٍ سابق طالبت زوجته بنقله إلى أحد مستشفيات القاهرة لاستكمال علاجه، لكنّ الأطباء أكّدوا أن أي تحرّك قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على حياته. فيما تمكّنت قوات الأمن في الإسماعيلية من تحديد السيارة المتورّطة في الحادث وتوقيف السائق.

دخل محمد مرزبان عالم التمثيل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وبدأ مسيرته السينمائية من مجموعة أفلام، منها "كشف المستور" و"الناجون من النار". ومن ثم ظهر على شاشة التلفزيون في العديد من الأعمال مثل "أين قلبي" و"غاوي حب" و"اسم مؤقت". وجاءت آخر إطلالة له في المسلسل الصادر حديثاً "ورد على فل وياسمين" من بطولة صبا مبارك ووليد فواز وأحمد عبد الوهاب وفدوى عابد.

وسبق أن تطرّق محمد مرزبان في مقابلة تلفزيونية إلى حبّه للدراجات النارية، لافتاً إلى أن عائلته رفضت في البداية فكرة امتلاكه لدراجة نارية خوفاً من حوادث السير.