وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن 65 عاماً

توفي في بيروت اليوم الممثل وليد العلايلي عن عمر 65 عاماً، بعد فترة صحية حرجة شهدت معاناته مع الوحدة والمرض. العلايلي، نجل الطبيب البيروتي المعروف عبد الكريم العلايلي الذي لُقّب بـ"طبيب الفقراء"، بدأ حياته المهنية في التمثيل عام 1999، وترك بصمةً واضحةً في الدراما والسينما والمسرح اللبناني والعربي.

نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي نعى وليد العلايلي في بيان، قائلاً: "فقدنا زميلاً عزيزاً على قلوبنا جميعاً، نجماً مبدعاً مثقفاً عالمياً. ترك بصمة مهمة في مسيرته الفنية. باسمي وباسم نقابة الممثلين، أتقدّم بأحرّ التعازي إلى أسرته ومحبيه وزملائه في الوسط الفني".

درس العلايلي إدارة الأعمال وعاش فترة في أوروبا، حيث تزوج وأنجب ولديْن، قبل أن يعود إلى لبنان مطلع القرن الحالي ليكرّس نفسه لموهبته الفنية منذ الطفولة. بدأ مشواره التلفزيوني بمسلسل "طالبين القرب" من تأليف الكاتب الراحل مروان نجار، وتوالت أعماله الدرامية في لبنان، منها: "عشق النساء"، "غريبة"، "جنى العمر"، "إبنة المعلم"، "بنات عماتي وابنتي وأنا"، "إيسار"، و"روبي"، كما شارك في سيرة حياة الفنانة الراحلة صباح في عمل "الشحرورة"، إلى جانب المغنية كارول سماحة.

كما خاض العلايلي تجارب سينمائية لافتة، أبرزها أفلام "الفجر"، وFrom My Window, Without a Home، وUn homme perdu، وقدم على المسرح أعمالاً بارزة مثل "أنيس وموريس" و"طريق الشمس".