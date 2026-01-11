- توفي الممثل السوري أحمد مللي عن عمر 77 عاماً بعد أزمة صحية حادة، وتم تشييع جثمانه من المشفى الوطني في دمشق، حيث أقيمت صلاة الجنازة في جامع سعيد باشا. - بدأ مللي مسيرته الفنية في السبعينيات، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية، واشتهر بدوره في المسلسل الإذاعي "حكم العدالة". - تميز مللي بأدائه المتزن وترك بصمة في الدراما السورية، وشارك في مسلسلات بارزة مثل "حمام القيشاني" و"الولادة من الخاصرة".

نعت نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق، صباح اليوم الأحد، الممثل السوري أحمد مللي الذي غيّبه الموت عن 77 عاماً، بعد تعرّضه لأزمةٍ صحية حادّة أُدخل على إثرها إلى العناية المركّزة في المشفى الوطني في دمشق مساء أمس السبت، قبل أن يُعلن عن وفاته صباحاً.

وأكدت النقابة تشييع جثمان الراحل اليوم من المشفى الوطني في دمشق، إذ ستُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في جامع سعيد باشا بحي ركن الدين، على أن يُوارى الثرى في مقبرة آل رشي في المنطقة نفسها، مع الإعلان لاحقاً عن موعد ومكان التعزية.

أحمد مللي ممثل سوري من أصول كردية، ولد في دمشق عام 1949، متزوّج وله أربعة أبناء، وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1972. بدأ مسيرته الفنية مطلع سبعينيّات القرن الماضي، وشارك خلالها في عشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية، ليكون واحداً من الوجوه المألوفة في الدراما السورية الكلاسيكية والمعاصرة. وتميّز بأسلوبه الهادئ وأدائه المتزن، وكان من الممثلين الذين تركوا حضوراً ثابتاً في أدوارٍ ثانوية ومحورية على حدّ سواء، ما جعله اسماً محترماً في الوسط الفني على مدى عقود.

وحقق أحمد مللي شهرةً واسعة عبر الإذاعة، ولا سيّما من خلال مشاركته في المسلسل الإذاعي الشهير "حكم العدالة" الذي بثّته إذاعة دمشق، إذ جسّد شخصية المساعد جميل، وهي من الشخصيات التي ارتبطت بذاكرة المستمعين السوريين والعرب لسنواتٍ طويلة. وفي السينما، شارك أحمد مللي في عددٍ من الأفلام، أبرزها "قتل عن طريق التسلسل"، و"الحدود"، إذ أدّى دور الجندي محمود ضمن دورية أبو مظهر، إلى جانب عمر حجو.

وامتدت مشاركة الفنان الراحل التلفزيونية عبر عشرات المسلسلات، من أبرزها: "حارة نسيها الزمن"، "المحكوم"، "البركان"، "في مهب الريح"، "ستائر الصمت"، "الظل والنور"، "حد الهاوية"، "هولاكو"، و"الوزير وسعادة حرمه" بدور المتعهد أبو جلال. إضافةً إلى مشاركته في أعمالٍ جماهيرية واسعة الانتشار مثل: "حمام القيشاني"، و"آباء وأمهات"، و"كوم الحجر"، و"الحوت"، و"ما ملكت أيمانكم"، و"أسعد الوراق"، و"الولادة من الخاصرة" في جزئه الأول، و"رجال العز"، و"الدبور" بجزأيه، و"زمن البرغوت"، و"ومضات من تاريخنا"، و"أحلام زائفة".

كما كان لأحمد مللي حضورٌ واضح على خشبة المسرح، فقد شارك في أعمالٍ منها "ذي قار"، و"النهب"، و"تعال نضحك"، و"محطات ممنوعة"، مقدّماً أدواراً عكست التزامه الفني وتنوّع أدواته التمثيلية.