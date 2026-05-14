وفاة الممثل الجزائري كمال زرارة.. مسيرة غنية في التلفزيون والمسرح

- توفي الممثل الجزائري كمال زرارة عن عمر 59 عاماً إثر سكتة قلبية، تاركاً إرثاً فنياً غنياً في المسرح والتلفزيون الجزائري على مدى أكثر من ثلاثة عقود. - بدأ زرارة مسيرته المسرحية في الثمانينيات وشارك في العديد من المسرحيات البارزة، كما تألق في أدوار تلفزيونية متنوعة بين الكوميديا والدراما الاجتماعية. - نعت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة الراحل، مشيدة بإرثه الفني الذي سيظل حياً في الذاكرة الجماعية، خاصة بعد نجاحه الرمضاني الأخير في سلسلة "الرباعة".

توفي، أمس الأربعاء، الممثل الجزائري كمال زرارة في الجزائر العاصمة إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 59 عاماً. الراحل ممثل بارز أغنى المسرح والتلفزيون في الجزائر بمسيرة فنية تجاوزت العقود الثلاثة، وترك خلفه رصيداً لا يُنسى من الأعمال للشاشة والركح.

ووُلد كمال زرارة في باتنة عام 1944، وبدأ مسيرته المسرحية في الثمانينيات بشكل هاوٍ، قبل أن ينتقل إلى الاحتراف مع تأسيس المسرح الجهوي في باتنة سنة 1985. وشارك في مسرحيات عدة أبرزها "عالم البعوش"، "باديس والنية"، "الديبلوماسي"، "كوشمار"، "ليلة الكوابيس"، "الشهداء يعودون هذا الأسبوع"، و"الإمبراطور". ومنذ بداية التسعينيات، شارك في أداء أدوار تلفزيونية جمعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية عبر الشاشة من خلال أعمال ومسلسلات فكاهية على غرار "الاختيار"، "جحا"، "بين يوم وليلة"، "بيناتنا"، "بساتين البرتقال"، "جمعي فاميلي"، "طيموشة"، "دقيوس ومقيوس".

هذا ولم يرحل زرارة قبل أن يكون له حضور تلفزيوني في رمضان 2026 من خلال "الرباعة"، السلسلة الهزلية التي وظّفت اللهجات وطرق النطق المحلية في مختلف مناطق الجزائر، وأظهرت حجم التنوع والثراء اللغوي واللساني في البلاد، فحظيت بقبول كبير لدى الجمهور هذا العام في الجزائر، وتصدّرت لائحة الإنتاجات الرمضانية الأكثر مشاهدة.

وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة نَعَت الراحل وكتبت أمس عبر "فيسبوك": "ترجّل اليوم الفنان القدير كمال زرارة عن صهوة الركح والشاشة الجزائريين، تاركاً خلفه إرثاً من النبل والإبداع الصادق، وفراغاً كبيراً في المشهد الفني الجزائري لا يملأه سوى صدى أعماله المسرحية والتلفزيونية التي ستبقيه حياً في ذاكرتنا الجماعية".