وفاة الممثل التونسي رزقي العوني

- توفي الممثل التونسي رزقي العوني عن عمر 66 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً في المسرح والدراما والإذاعة، وبصمة مميزة في دبلجة أعمال الأطفال، مما جعل صوته جزءاً من ذاكرة أجيال من التونسيين. - توفي العوني في المستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس، متأثراً بمضاعفات صحية بعد إصابته بجلطتين، مما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه فنانون وتونسيون. - شارك العوني في أعمال درامية تونسية بارزة مثل "قمرة سيدي المحروس" و"شوفلي حل"، وترك بصمة في دبلجة شخصيات كرتونية شهيرة مثل "نقار الزهواني".

توفي الممثل التونسي رزقي العوني يوم الجمعة عن عمر ناهز 66 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً فنياً امتد عبر المسرح والدراما التلفزيونية والإذاعة، إلى جانب بصمة مميزة في مجال دبلجة أعمال الأطفال، التي جعلت صوته جزءاً من ذاكرة أجيال من التونسيين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الأعمال التي شارك فيها رزقي العوني في مجال دبلجة أعمال الأطفال؟ ما هي أبرز الأعمال الدرامية التونسية التي شارك فيها رزقي العوني؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فارق العوني الحياة داخل المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة تونس، متأثراً بمضاعفات صحية ناجمة عن إصابته بجلطتين، بعد فترة من المعاناة مع المرض.

وأثارت وفاة العوني تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه فنانون وتونسيون، مستذكرين مسيرته الطويلة وأخلاقه الرفيعة وإسهاماته في إثراء الساحة الفنية التونسية.

وخلال مسيرته، شارك العوني في عدد من أبرز الأعمال الدرامية التونسية، من بينها "قمرة سيدي المحروس"، و"شوفلي حل"، و"عند عزيز"، و"حياة وأماني"، و"يوميات علولو"، و"الحصاد"، وهي أعمال رسخت حضوره بين أبرز وجوه الدراما التونسية.

ولم تقتصر مسيرته على التمثيل، إذ بدأ بتقليد الأصوات والشخصيات قبل أن يتجه إلى الدبلجة، حيث أدى بصوته شخصيات كرتونية شهيرة، من بينها "نقار الزهواني"، و"قريّط الشواش"، و"المفتش كعبورة"، و"دبدوب"، لتبقى بصمته حاضرة في ذاكرة التونسيين.