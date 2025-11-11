- توفي الممثل الإيراني همايون إرشادي عن عمر 78 عاماً بعد صراع مع السرطان، واشتهر بدوره في فيلم "طعم الكرز" الذي نال السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1997. - بدأ إرشادي مسيرته التمثيلية بعد دراسة الهندسة المعمارية، وشارك في العديد من الأفلام الإيرانية مثل "شجرة الكمثرى"، وظهر لاحقاً في إنتاجات هوليوودية مثل "عداء الطائرة الورقية". - أشادت دار السينما الإيرانية بإرشادي كشخصية بارزة، وعبّرت المتحدثة باسم الحكومة عن حزنها لوفاته، واصفةً إياه بالممثل النبيل والمميز.

توفي الممثل الإيراني همايون إرشادي عن عمر يناهز 78 عاماً، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". وبرز اسم همايون إرشادي حول العالم بعد أدائه دور البطولة في فيلم "طعم الكرز" للمخرج الراحل عباس كيارستمي عام 1997، والذي يروي قصة رجل يائس من الحياة يبحث عمن يقوم بدفنه بعد انتحاره الذي خطّط له.

ونال الفيلم السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، محقّقاً شهرةً عالميةً لإرشادي الذي كان في الـ50 من عمره، فاتحاً الباب أمام انطلاق مسيرته التمثيلية التي حظيت باحترام كبير، إذ إن الممثل المولود في أصفهان عام 1947، كان قد درس الهندسة المعمارية قبل دخوله عالم السينما.

في 1998، وبعد سنة على صدور "طعم الكرز"، لعب همايون إرشادي دور البطولة في فيلم "شجرة الكمثرى" للمخرج الراحل داريوش مهرجوي، ليحضر بعدها في العديد من الأفلام والمسلسلات الإيرانية.

لاحقاً، أطلّ إرشادي في إنتاجات هوليوودية، بدايةً مع فيلم "عداء الطائرة الورقية" في عام 2007، ومن ثمّ "أغورا" (2009) و"زيرو دارك ثيرتي" (2012) و"آ موست وونتد مان" (2014).

وأكدت دار السينما الإيرانية وفاة إرشادي وقدّمت تعازيها للوسط الفني، مشيدةً بالممثل الراحل كشخصية بارزة في السينما والمسرح والتلفزيون. كذلك، وصفته المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في منشور على منصة إكس، بأنه "ممثل نبيل ومميز في السينما الإيرانية"، معبرةً عن حزنها لوفاته.

(فرانس برس، العربي الجديد)