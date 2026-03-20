وفاة الممثل الأميركي تشاك نوريس عن 86 عاماً

توفي الممثل الأميركي الشهير تشاك نوريس عن 86 عاماً، الجمعة، بحسب ما أعلنته عائلته في بيانٍ على "إنستغرام"، وذلك بعد ساعاتٍ من إعلان وسائل إعلامٍ أميركية، الخميس، إدخاله المستشفى بسبب حالة صحية لم تفصح عنها.

واحتفل نوريس، الذي حقّق شعبية واسعة في أفلام الحركة، بعيد ميلاده الـ86 قبل أيام، ونشر فيديو له وهو يمارس الملاكمة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وقال فيه: "أنا لا أتقدم في السن، أنا أرتقي". وأشارت العائلة في بيانها إلى أنها تودّ الإبقاء على تفاصيل موته سريّة، مشيرةً إلى أنه "كان محاطاً بعائلته وتوفيّ بسلام".

ووفق وكالة فرانس برس، بدأ اهتمام الممثل المولود عام 1940، واسمه الكامل كارلوس راي نوريس، بالفنون القتالية خلال خدمته في سلاح الجو الأميركية في كوريا الجنوبية، حيث أتقن فن التانغ سودو القتالي الذي يعتمد على الكاراتيه. وبعد تركه سلاح الجو عام 1962، افتتح استوديو للفنون القتالية في لوس أنجليس. وبحلول العام 1967، فاز ببطولة الكاراتيه الأميركية وصار المدرب المفضل لمشاهير مثل ستيف ماكوين وبريسيلا بريسلي ونوني أوزموند.

وجاء ظهوره الأوّل في أفلام الحركة عام 1968 في فيلم "ذا ريكينغ كرو"، لكنّ شهرته الحقيقية بدأت إثر مشاركته في فيلم "ذا واي أوف ذا دراغون" في مواجهة نجم الكونغ فو الراحل بروس لي. إثر ذلك، واظب نوريس على أخذ دروس تمثيل، وظهر بعدها في سلسلة من أفلام الكاراتيه والحركة، مثل "غود غايز وير بلاك" و"سايلنت رايج". وتعزّز نجاحه بعد دوره في مسلسل "ووكر، تكساس راينجر" عام 1993، الذي تحوّلت بعض لقطاته إلى ميمز ساخرة على الإنترنت.

وُلد تشاك نوريس عام 1940 في عائلة إنجيلية متديّنة، وكان الأصغر بين إخوته الثلاثة. تولّت والدتهم تربيتهم بعد طلاقها من والدهم المدمن على الكحول. وتزوج الممثل مرتين، ولديه خمسة أبناء. وعُرف الممثل بمواقفه المتشدّدة في دعم الحزب الجمهوري، وكان قد دعا المواطنين الأميركيين إلى الوقوف ضد الرئيس السابق باراك أوباما في انتخابات العام 2012، والتصويت لمنافسه الجمهوري آنذاك ميت رومني، كما أظهر دعمه العلني خلال العام التالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو، وفق "فرانس برس".