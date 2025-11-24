وفاة الممثل الألماني أودو كير الشهير بأدوار الشر عن 81 عاماً

توفي النجم السينمائي الشهير أودو كير الذي كان أحد أشهر الممثلين الألمان، وعُرف بتجسيده شخصيات الأشرار، عن 81 عاماً، أمس الأحد، في ولاية كاليفورنيا، بحسب ما نقلته مجلة فراييتي الأميركية.

ورحل أودو كير تاركاً رصيداً فنياً يضم نحو 200 فيلم طوال أكثر من نصف قرن. وبدأ الممثل بالبروز في سبعينيات القرن الماضي بتجسيده شخصيتي فرنكنشتاين ودراكولا في أفلام من إنتاج آندي وارهول، وتعاون مع عدد من أبرز المخرجين كمواطنه راينر فيرنر فاسبيندر، والدنماركي لارس فون ترير.

وفي التسعينيات، أدى أودو كير مجموعة من الأدوار المساندة في إنتاجات هوليوودية كبرى، من بينها "إيس فينتورا: بت ديتيكتيف" و"أرماغيدون" و"بلايد".

وُلد الراحل عام 1944 في ألمانيا باسم أودو كيرسبه، وأُنقذ من تحت أنقاض المستشفى، بعد تعرضه لغارة جوية من طيران الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. ونشأ في بلده بعد الحرب، ثم انتقل إلى لندن في سن الـ18 لتعلم اللغة الإنكليزية. لاحقاً، واظب على التنقل بين أوروبا والولايات المتحدة طوال مسيرته المهنية قبل أن يستقر في مدينة لوس أنجليس الأميركية، ومن ثم في بالم سبرينغز.

وكانت آخر إطلاله له على الشاشة عام 2025، إذ ظهر لوقت قصير في فيلم "ذا سيكرت إيجنت" للمخرج البرازيلي كليبر ميندونثا فيلهو، وجسّد فيه شخصية ناج يهودي من المحرقة موجود في البرازيل. ونال فيلهو عن الفيلم جائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي.

(فرانس برس)