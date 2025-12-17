وفاة الممثلة نيفين مندور اختناقاً داخل شقتها في الإسكندرية

رحلت الممثلة المصرية نيفين مندور عن عمر 53 عاماً في الإسكندرية، بعد استنشاقها أدخنة حريق اندلع في شقة أحد جيرانها، فيما أثار خبر وفاتها حزناً في الوسط الفني، خصوصاً وأنها عرفت بدورها المميز في فيلم "اللي بالي بالك" ومسيرة فنية محدودة لكنها لفتت الأنظار.

وأعلن الممثل شريف إدريس الخبر عبر حسابه على"فيسبوك" حيث كتب "الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله... الله يرحمك ويحسن إليكِ".

حضرت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى شقة نيفين مندور في منطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، بعد تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً باندلاع حريق في الطابق الرابع من عقار مكوَّن من 13 طابقاً في حي العصافرة. وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الشقة المتأثرة بالدخان تعود للممثلة التي فارقت الحياة نتيجة الاختناق.

عرفت نيفين مندور بدورها في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003 أمام محمد سعد حيث جسدت شخصية زوجته "فيحاء" وحققت نجاحاً لافتاً رغم كونه أول أدوارها السينمائية. كما شاركت في عدد محدود من الأعمال الدرامية، منها مسلسلا "راجعلك يا إسكندرية" و"المطعم"، قبل أن تختفي عن الأضواء في السنوات الأخيرة، معلنةً اهتمامها برعاية والدتها ورفض والدها عودتها للوسط الفني، رغم العروض التي كانت تتلقاها.