وفاة الممثلة المصرية سمية الألفي عن 72 عاماً

- توفيت الممثلة المصرية سمية الألفي عن عمر 72 عاماً بعد صراع مع السرطان، وستُشيَّع جنازتها من مسجد مصطفى محمود في القاهرة. - قدمت الألفي مسيرة فنية غنية تجاوزت 150 عملاً في السينما والتلفزيون والمسرح، من أبرزها "ليالي الحلمية" و"الراية البيضاء"، وكان آخر ظهور فني لها في فيلم "تلك الأيام" عام 2010. - على الصعيد الشخصي، أنجبت ولدين من زوجها الراحل فاروق الفيشاوي، وتزوجت من عدة شخصيات بارزة، لكن جميع زيجاتها انتهت بالطلاق.

رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الممثلة المصرية سمية الألفي عن عمر 72 عاماً، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع مرض السرطان استمر أكثر من خمس سنوات. ومن المقرر أن تُشيَّع جنازتها من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين في القاهرة، على أن يُعلَن لاحقاً عن موعد ومكان تلقي العزاء.

غابت سمية الألفي لفترة طويلة عن الأضواء ولم تحضر أي مناسبات فنية، باستثناء ظهورها قبل نحو شهرين أثناء زيارة نجلها الممثل أحمد الفيشاوي في كواليس تصوير فيلمه "سفاح التجمع"، حيث التقطت صور تذكارية مع فريق العمل، مع بروز آثار المرض عليها بشكل واضح.

وقدّمت مسيرة فنية حافلة تجاوزت 150 عملاً، تنوّعت بين السينما والتلفزيون والمسرح، ومن أبرز أعمالها: "العطار والسبع بنات"، و"ليالي الحلمية"، و"الراية البيضاء"، و"بوابة الحلواني"، و"القرداتي"، و"فقراء لكن سعداء"، و"الطوفان"، و"علي بيه مظهر و40 حرامي"، و"رحلة المليون"، و"قلب الأسد"، و"الأقدار"، و"ميراث الريح"، و"لا أنام"، و"قطار منتصف الليل"، و"منشية البكري"، و"قلب من ذهب"، و"شاطئ الخريف"، و"سنوات الغربة".

وكان آخر ظهور فني لها قبل نحو 16 عاماً من خلال فيلم "تلك الأيام" عام 2010، الذي شارك في بطولته محمود حميدة وصفية العمري وطارق التلمساني وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف وإخراج فتحي غانم.

ورغم تألق سمية الألفي في الدراما التلفزيونية والسينما، كانت تميل بشكل خاص إلى المسرح الذي شهد انطلاقتها الفنية من خلال عرض "أولاد علي بمبة" عام 1976. وقدمت بعده عدداً من التجارب المسرحية البارزة، من بينها "الدخان" و"بحبك يا مجرم".

وعلى الصعيد الشخصي، ورغم تعدّد زيجاتها، أنجبت الألفي ولدين فقط، هما الممثل أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر الذي يعمل بعيداً عن الوسط الفني، وكلاهما من زوجها الراحل الممثل فاروق الفيشاوي. كما تزوّجت الألفي، المولودة في محافظة الشرقية، من كل من الملحن مودي الإمام، والمخرج جمال عبد الحميد، والمطرب مدحت صالح، وانتهت جميع هذه الزيجات بالطلاق.