وفاة الممثلة الأميركية دايان لاد بطلة "وايلد آت هارت"
- توفيت الممثلة الأميركية دايان لاد عن عمر 89 عاماً، وهي والدة الممثلة لورا ديرن، وقد رُشّحت ثلاث مرات لجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساندة في أفلام مثل "أليس دازنت ليف هير أنيمور" و"وايلد آت هارت" و"رامبلينغ روز".
- أعلنت ابنتها لورا ديرن خبر وفاتها، مشيدةً بوالدتها كأعظم ابنة وأم وجدة وممثلة، وذكرت أنها توفيت في منزلها في كاليفورنيا.
- وُلدت لاد في ميسيسيبي وبدأت مسيرتها في التلفزيون والمسرح، وحققت انطلاقتها الحقيقية مع فيلم "أليس دازنت ليف هير أنيمور" للمخرج مارتن سكورسيزي.
توفيت الممثلة الأميركية دايان لاد المرشّحة لجائزة أوسكار عن فيلم "وايلد آت هارت" (Wild at Heart)، ووالدة الممثلة لورا ديرن، الاثنين، عن عمر 89 عاماً. وخلال مسيرة مهنية امتدت على مدى ثمانية عقود، رُشّحت لاد ثلاث مرات لجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساندة، عن فيلم "أليس دازنت ليف هير أنيمور" (Alice Doesn’t Live Here Anymore) للمخرج مارتن سكورسيزي، وفيلم "وايلد آت هارت" (Wild at Heart) للمخرج ديفيد لينش، وفيلم "رامبلينغ روز" (Rambling Rose) للمخرجة مارثا كوليدج.
وأعلنت ابنتها لورا ديرن، وهي ابنتها من زوجها الأول الممثل بروس ديرن، خبر وفاتها. وقالت في بيان لمجلة هوليوود ريبورتر: "توفيت بطلتي المذهلة وأمي الحبيبة وأنا إلى جانبها هذا الصباح في منزلها في أوجاي، كاليفورنيا". وأضافت ديرن في بيانها: "كانت أعظم ابنة وأم وجدة وممثلة وفنانة... كنا محظوظين بوجودها. إنها تحلّق مع ملائكتها الآن"، من دون أن تذكر سبب الوفاة.
وُلدت دايان لاد في ولاية ميسيسيبي عام 1935، وظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية والمسرحية قبل أن يمنحها سكورسيزي دور نادلة في فيلم "أليس دازنت ليف هير أنيمور"، الذي شكّل انطلاقتها الحقيقية، ثم اختارها لينش لتأدية دور "لولا" في فيلم الكوميديا السوداء "وايلد آت هارت"، الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1990. ومن أبرز أعمالها الأخرى "رامبلينغ روز"، و"تشاينا تاون (Chinatown)"، و"إنلاند إمباير" (Inland Empire).
(فرانس برس)