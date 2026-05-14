وفاة المغني الشعبي الجزائري عبد المجيد مسكود عن 73 عاماً

- توفي المغني الشعبي الجزائري عبد المجيد مسكود عن عمر 73 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً بدأ منذ 1969، واشتهر بأغنيته "يا دزاير يا العاصمة" التي مزجت بين الرثاء والحنين والفخر. - بدأ مسكود مسيرته الفنية في الكوميديا قبل أن يتحول إلى الغناء الشعبي، متأثراً بالحاج امحمد العنقى ومحمد الباجي، لكنه اعتمد أسلوباً مميزاً في الأداء والكلمات. - نعى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مسكود، واصفاً إياه بأحد الأصوات الأصيلة التي أغنت الأغنية الجزائرية الشعبية، مؤكداً على مكانته البارزة في التراث الفني.

توفي المغني الشعبي الجزائري عبد المجيد مسكود اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض. ورحل مسكود تاركاً رصيداً ممتداً عبر مسيرته التي انطلقت منذ 1969، بما في ذلك أغنيته الشهيرة "يا دزاير يا العاصمة".

ووُلد عبد المجيد مسكود في الجزائر العاصمة عام 1953، وبدأ مسيرته الفنية عام 1969. وقد كانت بداياته مع الكوميديا في فرقة محمد توري، قبل أن ينضم إلى فرقة المسرح الشعبي إلى جانب الممثل الراحل حسان الحسني. أما مسيرته في الفن الشعبي فتأثرت بعميد الأغنية الشعبية الحاج امحمد العنقى وكذلك الفنان محمد الباجي، لكن مسكود اعتمد على طريقة مميزة في الأداء والكلمات.

ومع السنوات تحوّل إلى واحد من أعمدة الغناء الشعبي في الجزائر واللون الفني العاصمي على الخصوص، فرحل تاركاً رصيداً غنياً من الأعمال التي حققت الشهرة، وأشهرها على الإطلاق "يا دزاير يا العاصمة"، التي أداها عام 1989، التي تغنّت بالمولد ومزجت بين الرثاء والحنين والفخر، وقد حققت للفنان شهرة واسعة جعلته يتبوأ مكانة خاصة في الوسط الفني ووجدان الجمهور. هذا بالإضافة إلى أعمال عدة بينها "أولاد الحومة" و"يالزين الغالي" و"ريحة البلاد" و" نهار يبان الصح".

الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نعى الراحل واصفاً إياه بـ"أحد الأصوات الأصيلة التي أغنت الأغنية الجزائرية الشعبية". واعتبر الديوان أن الجزائر قد فقدت "برحيله قامة فنية بارزة من كنوزها الإبداعية، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والوفاء للفن والتراث، حيث ظل وفياً لهويته الفنية، وترك أثراً سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال".