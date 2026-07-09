وفاة المغنية البريطانية بوني تايلر عن 75 عاماً

توفيت المغنية البريطانية بوني تايلر التي اشتهرت بأغنيات مثل "توتال إكليبس أوف ذا هارت"، عن 75 عاماً، وذلك عقب خضوعها لجراحة عاجلة في البرتغال في مايو/ أيار الماضي. وجاء في بيان نُشر الخميس على حساب النجمة في "فيسبوك": "تعلن عائلة بوني وفريق عملها بقلوب يعتصرها الألم عن وفاتها بشكل غير متوقع الليلة الماضية في أحد مستشفيات البرتغال، إثر مضاعفات ناجمة عن المرض الذي كانت تتلقى العلاج منه".

كانت بوني تايلر، واسمها الحقيقي غاينور هوبكينز، قد أُدخلت إلى المستشفى في مدينة فارو البرتغالية حيث كانت تمتلك منزلاً، في أوائل مايو الماضي لإجراء جراحة في الأمعاء، ووُضعت بعدها في غيبوبة اصطناعية. وسبق لوكيل أعمالها أن أعلن في منتصف يونيو/ حزيران الماضي أنها أفاقت من الغيبوبة لكنها ظلت في حالة "حرجة للغاية" داخل وحدة العناية المركزة.

وكانت المغنية التي أطلقت أخيراً أغنية منفردة بعنوان "أونلي لوف"، تستعد للقيام بجولة فنية أوروبية تستمر أشهراً. وتظل أغنيتها الرومانسية ذات طابع الروك "توتال إكليبس أوف ذا هارت" (Total Eclipse of the Heart) من أشهر أغاني الحب الإنكليزية في الموسيقى الشعبية خلال العقود الأخيرة.

وُلدت بوني تايلر عام 1951 في مدينة نيث بويلز، حيث كان والدها يعمل في مناجم الفحم، بينما كانت والدتها تعتني بأطفال الزوجين الستة. وبدأت الغناء في الصغر في الكنيسة وتركت المدرسة في سن الـ16. وعملت في متجر للبقالة أثناء محاولتها شق طريقها في عالم الموسيقى، وغيّرت اسمها إلى شيرين ديفيس لتجنب الخلط بينها وبين مغنية ويلزية أخرى تُدعى ماري هوبكين.

وفي عام 1975، لفتت أنظار مكتشف المواهب روجر بيل في أحد النوادي بمدينة سوانزي. وبعد بضعة أشهر، وقعت عقداً مع شركة إنتاج محلية وغيّرت اسمها مرة أخرى، ليصبح هذه المرة بوني تايلر. وقد خضعت المغنية سنة 1976 لعملية جراحية لإزالة عقيدات من أحبالها الصوتية. ونظراً لعدم إراحتها لصوتها بشكل كاف بعد الإجراء الطبي، اكتسب صوتها تلك البحة المميزة التي أصبحت علامتها الفارقة.

وفي العام نفسه، صدرت "إتس إيه هارت إيك" ("It's a Heartache") التي كانت باكورة أغانيها التي حقّقت انتشاراً عالمياً واسعاً. ونالت أغنيات المغنية، خصوصاً في الثمانينيات، رواجاً كبيراً في أوروبا والعالم. وأبرز هذه الأعمال أغنية "توتال إكليبس أوف ذا هارت" التي تجاوزت حتى أوائل 2026، أي بعد 43 عاماً من صدورها، حاجز المليار استماع على منصة سبوتيفاي. كما حققت الأغنية بنسختها المصورة أكثر من مليار مشاهدة على "يوتيوب".

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ومثّلت بوني تايلر بريطانيا في مسابقة يوروفيجن الغنائية عام 2013 بأغنية "بيليف إن مي"، وحلت في المركز الـ19. وقد كُرّمت تقديراً لخدماتها في مجال الموسيقى من جانب الملكة إليزابيث الثانية عام 2022، وذلك قبيل وفاة الملكة، كما مُنحت وسام الإمبراطورية البريطانية في العام التالي.

(فرانس برس)