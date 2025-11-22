وفاة المغنية الإيطالية أورنيلا فانوني عن 91 عاماً

- توفيت المغنية الإيطالية أورنيلا فانوني، أيقونة الموسيقى الشعبية، عن عمر 91 عاماً في ميلانو إثر نوبة قلبية، تاركة إرثاً فنياً خالداً. - وُلدت فانوني في 1934 وحققت شهرة واسعة في الستينيات والسبعينيات بأغاني مثل "La musica è finita" و"Eternità"، وأصبحت جزءاً من الذاكرة الموسيقية الإيطالية. - عُرفت بأسلوبها الغنائي الفريد وشعرها الأحمر المجعد، وكانت أول مغنية تحصل على جائزة تقديرية في مهرجان سان ريمو عام 1999، تاركة بصمة لا تُمحى في تاريخ الفن الإيطالي.

توفيت المغنية الإيطالية البارزة أورنيلا فانوني، إحدى أيقونات الموسيقى الشعبية في إيطاليا، عن عمر 91 عاماً داخل منزلها في مدينة ميلانو، وفق ما أفادت به صحيفة كورييري ديلا سيرا ووكالة آجي للأنباء. وذكر المصدران أنّ فانوني رحلت قبيل الساعة الحادية عشرة ليلاً الجمعة، إثر نوبة قلبية.

وُلدت فانوني في 22 سبتمبر/ أيلول 1934 في ميلانو، وبرزت واحدةً من أهم الأصوات النسائية في إيطاليا خلال الستينيات والسبعينيات، حيث حققت شهرة واسعة بأغنيات أصبحت جزءاً من الذاكرة الموسيقية الإيطالية، من بينها "La musica è finita" (انتهت الموسيقى) و"Eternità" (للأبد) و"L'appuntamento" (الموعد) و"Una ragione di più" (سبب إضافي).

واشتهرت أورنيلا فانوني بأسلوبها الغنائي الخاص وبشعرها الأحمر المجعد، وكانت أول مغنية في تاريخ مهرجان سان ريمو الموسيقي تحصل على جائزة تقديرية عن مجمل مسيرتها الفنية، وذلك عام 1999.

وعلّق وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي على رحيلها، قائلاً في بيان إنّ "إيطاليا فقدت برحيل أورنيلا فانوني واحدة من أكثر فنانيها أصالة ورقياً"، مشيراً إلى أن صوتها الفريد وموهبتها الاستثنائية "خلّفا بصمة لا تُمحى في تاريخ الغناء والمسرح والأداء الإيطالي". من جهته، قال رئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا إنّ فانوني "حفرت بصمتها في تاريخ الموسيقى الإيطالية بصوتها الفريد، تاركة إرثاً فنياً سيبقى حاضراً في قلوب الجميع".

(فرانس برس)