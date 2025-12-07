وفاة المصوّر البريطاني مارتين بار عن 73 عاماً

توفّي المصوّر البريطاني مارتين بار المعروف بأعماله الزاخرة بالألوان الزاهية ونظرته الهازئة من مواطنيه أو من المجتمع الاستهلاكي، أمس السبت، عن 73 عاماً، بحسب ما أعلنت مؤسسته. وجاء في بيانها اليوم الأحد: "بحزن كبير نعلن وفاة مارتين بار (1952-2025) في منزله في بريستول" السبت. ولم يحدّد سبب الوفاة، لكن في مايو/أيّار 2021 شخّصت إصابة المصوّر بسرطان يصيب الخلايا البلازمية.

ووُلد مارتين بار في ساري في 23 مايو/أيّار 1952، وعرّفه جدّه على هواية التصوير. وبدأ مسيرته في السبعينيات بعد إنهاء دراسته الجامعية في مانشستر. وكان يصدر صوره بداية بالأبيض والأسود على غرار كبار المصوّرين. وبعد مسار محفوف بالصعوبات، أصبح عضواً كامل العضوية في وكالة "ماغنوم" سنة 1994 وتبوّأ إدارتها بين 2013 و2017.

وعرف مارتين بار بأعماله المستوحاة من الإعلانات بأطرها الكبيرة وألوانها الزاهية ولمستها البريطانية. وهي كانت تركّز خصوصاً على السياحة الجماعية والنزعة الاستهلاكية. وقد كانت محطّ إعجاب وانتقاد في الوقت عينه، لا سيّما في ما يخص الصورة المقدّمة عن الطبقة الكادحة في بلده.

وقال بار بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان من أشدّ معارضيه: "أحبّ بريطانيا وأكرهها في الوقت عينه. وما أقوم به في صوري هو تخليد هذا التناقض البريطاني. فهناك حسن الذوق وقلّته وأنا أحاول المزج بين الاثنين في أعمالي". وكان مارتين بار يهوى جمع القطع الغريبة ومجلّدات الصور. وقد أصدر أكثر من 120 كتاباً، وله أرشيف من أكثر من 50 ألف صورة، حفظت صور كثيرة منها في مؤسسته في بريستول.

(فرانس برس)