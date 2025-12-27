وفاة المخرج المصري داوود عبد السيد عن 79 عاماً

- توفي المخرج المصري داوود عبد السيد عن عمر 79 عاماً، تاركاً بصمة مميزة في السينما المصرية بأفلامه الجريئة التي كسرت القوالب التقليدية وطرحت أسئلة فلسفية عميقة. - بدأ مسيرته كمساعد مخرج لأفلام بارزة قبل أن يبدع في إخراج أفلام تسجيلية وروائية مثل "الكيت كات" و"أرض الخوف"، محققاً جوائز عديدة منها الجائزة الذهبية من مهرجان دمشق السينمائي. - أعلن اعتزاله في 2022، معبراً عن عدم قدرته على التكيف مع تفضيلات الجمهور الحالية للأفلام الترفيهية.

توفي المخرج والسيناريست المصري داوود عبد السيد عن عمر 79 عاماً اليوم السبت، بعد مسيرة سينمائية امتدت لعقود، شكّل خلالها أحد أبرز الأصوات المختلفة في السينما المصرية وأحد أهم صانعيها.

وأعلنت الخبر زوجته كريمة كمال التي كتبت على "فيسبوك": "رحل اليوم أغلى ما عندي، زوجي وحبيبي داوود عبد السيد".

وُلد داوود عبد السيد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1946 في محافظة القاهرة، وتخرّج من المعهد العالي للسينما، حيث حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي عام 1967. بدأ مشواره الفني مساعدَ مخرج في عدد من الأفلام البارزة، من بينها "الأرض" (1970) ليوسف شاهين، و"الرجل الذي فقد ظله" (1968) لكمال الشيخ، و"أوهام الحب" (1970) لممدوح شكري، قبل أن يتجه إلى الإخراج مستقلاً.

في مرحلته الأولى، قدّم عبد السيد مجموعة من الأفلام التسجيلية التي عكست انشغاله بالإنسان والمجتمع والأسئلة الفكرية، من بينها "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" (1976)، و"العمل في الحقل" (1979)، و"عن الناس والأنبياء والفنانين" (1980)، واضعاً ملامح أسلوب سينمائي خاص يقوم على التأمل وكسر القوالب السائدة.

لاحقاً، رسّخ داوود عبد السيد مكانته مخرجاً ذا مشروع متكامل من خلال أفلام روائية طويلة تركت أثراً بارزاً في تاريخ السينما المصرية، من بينها "الصعاليك" (1985)، و"البحث عن سيد مرزوق" (1990)، و"الكيت كات" (1990)، إضافة إلى أعمال لاحقة مثل "أرض الأحلام" (1993)، و"سارق الفرح" (1995)، و"أرض الخوف" (1999)، و"مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، وهي أفلام اتسمت بجرأة الطرح، وعمق الأسئلة، والخروج عن النمط التجاري السائد.

وحصد داوود عبد السيد خلال مسيرته عدداً كبيراً من الجوائز، من أبرزها الجوائز التي نالها فيلم "الكيت كات" في السيناريو والإخراج، بينها الجائزة الذهبية من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، وجائزة التفوق في السيناريو من المهرجان القومي للسينما، إضافة إلى جوائز من مهرجاني الإسكندرية والبحر المتوسط، وجمعية نقّاد السينما المصرية. كذلك نال عن "أرض الخوف" جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين، وعن "مواطن ومخبر وحرامي" جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو من المهرجان القومي للسينما وجمعية الفيلم. وعام 2004 حصل على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، تقديراً لإسهاماته في تطوير لغة سينمائية مغايرة، تجمع بين الحس الفلسفي والانحياز للإنسان، وتعيد طرح أسئلة الحرية والهوية والسلطة بأسلوب بصري متفرّد.

في 2022، أعلن داوود عبد السيد اعتزاله، خلال لقاء إعلامي قال فيه: "لا أستطيع التعامل مع الجمهور الموجود حالياً ونوعية الأفلام التي يفضلها بغرض التسلية".