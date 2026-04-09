وفاة الشاعر الغنائي المصري هاني الصغير

نعى عدد من المغنين والموسيقيين المصريين والعرب الشاعر الغنائي المصري هاني الصغير إثر وفاته أمس الأربعاء، بعد معاناته من أزمة صحيّة في الفترة الماضية.

وأثارت وفاة الصغير حالة من الحزن في الوسط الفني، خاصةً أن اسمه ارتبط بعددٍ كبير من الأغاني التي رسخت في ذاكرة المستمعين طوال عقود. وأعلن نجلا الراحل عن وفاته عبر صفحته الرسمية في البداية، لتتواصل من بعدها التعازي بالراحل، بما في ذلك من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، والمغني التونسي صابر الرباعي، وعدد من الشعراء المصريين مثل أيمن بهجت قمر وصلاح عطية.

وكتب هاني الصغير خلال مسيرته نحو 400 أغنية، بحسب وسائل الإعلام المصرية، تعاون من خلالها مع عددٍ كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، مثل وردة الجزائرية وعمرو دياب وصابر الرباعي وجورج وسوف ونوال الزغبي وراغب علامة، وغيرها من الأسماء البارزة. ومن أهم الأغاني التي كتبها الراحل: "خلص الكلام" لوردة الجزائئرية، و"حبيت" لعمرو دياب، و"أجمل نساء الدنيا" لصابر الرباعي، و"الأيام دي صعبة" لجورج وسوف، و"بتشبه عليا" لحسين الجسمي، و"خايف من إيه" لراغب علامة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت قبل أشهر عن معاناة هاني الصغير من أمراض في الكلى وخضوعه للعلاج، ونقلت عنه آنذاك خضوعه لجلسات غسل كلوي. وعقب وفاته، أعادت مواقع محلية مشاركة منشورات كان الراحل قد عبّر فيها عن الآلام المصاحبة للمرض وتأثيرها عليه.