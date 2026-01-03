وفاة الإعلامي الأردني جميل عازر عن 89 عاماً

إعلام وحريات
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
03 يناير 2026   |  آخر تحديث: 19:15 (توقيت القدس)
(جميل عازر/ فيسبوك)
كان من مؤسسي قناة الجزيرة (جميل عازر/ فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- توفي الإعلامي الأردني جميل عازر في لندن عن عمر يناهز 89 عاماً، بعد مسيرة إعلامية طويلة أثرت في الإعلام العربي والدولي، حيث عمل في هيئة الإذاعة البريطانية وكان من مؤسسي قناة الجزيرة.
- عُرف عازر بصوته الإذاعي المميز وأسلوبه الرصين، حيث جمع بين الدقة اللغوية والالتزام التحريري، مما جعله مرجعاً لجيل كامل من الإعلاميين العرب.
- نعاه صحافيون ومؤسسات إعلامية، مشيدين بإسهاماته في تطوير الخطاب الإعلامي العربي وتكوين أجيال من الصحافيين والمذيعين.

توفي الإعلامي الأردني جميل عازر عن 89 عاماً، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، بعد مسيرة مهنية طويلة امتدت لعقود في الإعلام العربي والدولي.

ويُعدّ جميل عازر من أبرز الأصوات الإذاعية التي عرفها الجمهور العربي منذ ستينيات القرن الماضي، إذ عمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبل أن يكون من مؤسسي قناة الجزيرة، حيث شغل مواقع تحريرية وإعلامية رفيعة المستوى، وأسهم في ترسيخ معايير مهنية صارمة في التقديم الإخباري والعمل التلفزيوني.

وعُرف عازر بأسلوبه الرصين وصوته الإذاعي المميّز، إضافة إلى حضوره المهني الذي جمع بين الدقة اللغوية والالتزام التحريري، ما جعله مرجعاً لجيل كامل من الإعلاميين العرب. كما ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في تاريخ الإعلام العربي الحديث، سواء في الإذاعة أو التلفزيون.

الإعلامي الأردني إبراهيم شاهزادة (يوتيوب)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

وفاة إبراهيم شاهزادة... أول من قرأ نشرة أخبار في التلفزيون الأردني

ونعاه صحافيون ومؤسسات إعلامية، مستذكرين إسهاماته في تطوير الخطاب الإعلامي العربي، ودوره في تكوين أجيال من الصحافيين والمذيعين، في مرحلة كانت فيها الإذاعة والتلفزيون يشكّلان نافذة العرب الأساسية على العالم.

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
مراحل عمرية مختلفة (كي أوسوغي/ Getty)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

عمر الدماغ: 5 مراحل لفهم النمو والشيخوخة

جمجمة ساهيلانثروبس تشادنسيس المكتشفة في تشاد (فرانس برس)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

"ساهيلانثروبس تشادنسيس": هل مشى سلفنا الأول منتصباً؟

التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

توثيق استشهاد 55 صحافياً فلسطينياً برصاص الاحتلال في 2025