وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاماً

توفيت الممثلة الفرنسية الأسطورية بريجيت باردو أيقونة السينما الفرنسية في ستينيّات القرن الماضي والناشطة في مجال الرفق بالحيوان، عن عمر ناهز 91 عاماً. وجاء في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس يوم الأحد: "تعلن مؤسّسة بريجيت باردو ببالغ الحزن والأسى وفاة مؤسِّستها ورئيستها، السيدة بريجيت باردو، الممثلة والمغنية العالمية الشهيرة، التي اختارت التخلي عن مسيرتها الفنية المرموقة لتكريس حياتها وطاقتها لرعاية الحيوان ودعم مؤسّستها"، من دون تحديد زمان أو مكان الوفاة.

وانطلقت شهرة باردو العالمية مع فيلم "إيه ديو… كغيا لا فام" (وخلق الله المرأة Et Dieu… créa la femme) الصادر عام 1956، من كتابة وإخراج زوجها آنذاك روجيه فاديم. وخلال العقدين التاليين، جسّدت صورة "المرأة الجذابة والمثيرة". غير أنها أعلنت في مطلع سبعينيّات القرن الماضي اعتزال التمثيل، لتنشط سياسياً على نحو متزايد. ومع تصاعد دفاعها الصريح عن حقوق الحيوان، تطوّرت مواقفها إلى تصريحات نارية بحق أقليات عرقية، ودعمٍ علنيٍّ لليمين المتطرّف الفرنسي ممثلاً بـ"الجبهة الوطنية"، ما قاد إلى سلسلة إدانات قضائية بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية.

وُلدت بريجيت باردو عام 1934 في باريس، ونشأت في أسرة ميسورة محافظة كاثوليكية، لكنها أظهرت تفوّقاً لافتاً في الرقص أتاح لها دراسة الباليه، قبل أن تحجز مكاناً في "كونسرفاتوار باريس" العريق. وفي الوقت نفسه، عملت عارضة أزياء، وظهرت على غلاف مجلة Elle عام 1950 وهي في الخامسة عشرة من عمرها. وبفضل عملها في عرض الأزياء، عُرضت عليها أدوار سينمائية، وفي أحد الاختبارات التقت روجيه فاديم الذي تزوّجته عام 1952 بعد بلوغها الثامنة عشرة.

بدأت بأدوار صغيرة تزايدت أهميتها تدريجياً، ولعبت دور الحبيبة أمام ديرك بوغارد في فيلم "دوكتور آت سي" (Doctor at Sea)، الذي حقق نجاحاً كبيراً في المملكة المتحدة عام 1955. لكن فيلم "وخلق الله المرأة"، الذي أدّت دور فيه مراهقة متحرّرة في سان تروبيه، هو الذي رسّخ صورتها وحوّلها إلى أيقونة عالمية. حقق العمل نجاحاً واسعاً في فرنسا وخارجها، وقذف بباردو إلى الصفوف الأولى لنجوم الشاشة الفرنسية.

وبالتوازي مع جماهير السينما، أصبحت بريجيت باردو مصدر إلهامٍ للمثقفين والفنانين، وفي مقدّمهم جون لينون وبول مكارتني، اللذان طلبا من صديقتيهما آنذاك صبغ شعريهما بالأشقر تقليداً لها. ونشرت سيمون دو بوفوار مقالها الشهير "بريجيت باردو ومتلازمة لوليتا" عام 1959، مقدّمةً إياها بوصفها المرأة الأكثر تحرّراً في فرنسا. وفي عام 1969، اختيرت باردو أول نموذج حقيقي لشخصية "ماريان"، رمز الجمهورية الفرنسية.

خلال مطلع ستينيات القرن الماضي، شاركت بريجيت باردو في سلسلة أفلام فرنسية بارزة، من بينها "ذا تروث" (The Truth) للمخرج هنري-جورج كلوزو، و"فيري برايفت أفير" (Very Private Affair) للويس مال أمام مارشيللو ماستروياني، إضافة إلى "كونتمبت" (Contempt) للمخرج جان-لوك غودار. وفي النصف الثاني من العقد، قبلت عروضاً هوليوودية عدة، من بينها "فيفا ماريا!" (Viva Maria!) مع جان مورو، و"شالاكو" (Shalako)، وهو فيلم ويسترن شاركت فيه إلى جانب شون كونري.

وبالتوازي، خاضت بريجيت باردو مسيرةً موسيقية، سجّلت خلالها النسخة الأصلية من أغنية "جو تيم… موا نون بلو" (Je t’aime… moi non plus) لسيرج غينسبورغ، التي كتبها لها أثناء علاقة عاطفية خارج إطار الزواج. لكن خوفاً من الفضيحة بعد أن علم زوجها آنذاك، غونتر ساكس، بالأمر، طلبت باردو من غينسبورغ عدم إصدار الأغنية؛ لكنّه أعاد تسجيلها لاحقاً مع جين بيركين، محققاً نجاحاً تجارياً هائلاً.

غير أنّ ضغوط الشهرة باتت تثقل كاهلها، إذ صرّحت لصحيفة "ذا غارديان" عام 1996: "الجنون الذي كان يحيط بي بدا دائماً غير حقيقي. لم أكن مستعدة فعلاً لحياة النجومية". واعتزلت التمثيل عام 1973، وهي في التاسعة والثلاثين من عمرها، بعد فيلم "ذا إديفاينغ آند جويس ستوري أوف كولينو" (The Edifying and Joyous Story of Colinot). ومنذ ذلك الحين، جعلت نشاطها الأساسي حماية الحيوانات، فشاركت عام 1977 في احتجاجات ضدّ صيد الفقمات، وأسّست مؤسسة بريجيت باردو عام 1986.

لاحقاً، وجّهت باردو رسائل احتجاج إلى قادة عالميين بشأن قضايا شملت إبادة الكلاب في رومانيا، وقتل الدلافين في جزر فارو، وذبح القطط في أستراليا، كما عبّرت مراراً عن آراء حادّة حول الذبح الديني للحيوانات، وفي كتابها "إيه كراي إن ذا سايلنس" (A Cry in the Silence) الصادر عام 2003، تبنّت مواقف يمينية متشدّدة، وهاجمت المثليين والمعلمين، وما سمّته "أسلمة المجتمع الفرنسي"، ما أدى إلى إدانتها بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية.

ودعمت باردو طويلاً "الجبهة الوطنية" الفرنسية، التي تغيّر اسمها لاحقاً إلى "التجمّع الوطني"، قائلة لصحيفة "ذا غارديان": "في ما يتعلق بالتصاعد المخيف للهجرة، أشارك جان-ماري لوبان آراءه بالكامل". وفي عام 2006، وجّهت رسالة إلى وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي وصفت فيها السكان المسلمين في فرنسا بأنهم "يُدمّرون بلدنا بفرض ممارساتهم".

تزوّجت باردو أربع مرات: من فاديم بين 1952 و1957، ومن جاك شارييه بين 1959 و1962 وأنجبت منه ابنها نيكولا عام 1960، ثم من زاكس بين 1966 و1969، وأخيراً من برنار دورمال، المستشار السابق للوبان، عام 1992. كما خاضت علاقات عاطفية بارزة، من بينها مع جان-لوي ترانتينيان وغينسبورغ.