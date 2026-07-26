وشوم القرش على جسم عالِمة تدخلها موسوعة غينيس

- دخلت إميلي موريسون موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل 106 وشوم لأسماك القرش على جسدها، تعبيرًا عن حبها لهذه المخلوقات التي تعمل معها كأخصائية بيولوجيا أسماك القرش وتدير شركة رحلات مغامرات القروش. - بدأت موريسون برسم وشوم القروش منذ التسعينيات، حيث يعكس كل وشم نوعًا مختلفًا من القروش التي تفاعلت معها، وتخطط لتغطية جميع عائلات أسماك القرش البالغ عددها 58 عائلة. - تحولت مخاوفها من القروش في طفولتها إلى شغف، مما دفعها لتكريس حياتها المهنية والشخصية لهذه المخلوقات البحرية.

دخلت عالمة أحياء بحرية في أميركا موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من وشوم القرش في أنحاء جسمها. وتعمل إميلي موريسون كأخصائية بيولوجيا أسماك القرش، كما تملك شركة رحلات مغامرات القروش، والتي تقدّم رحلات غوص قبالة سواحل فلوريدا لمن يرغبون في البحث عن أسنان هذه الأسماك. ولطالما عبّرت موريسون عن حبها لهذه المخلوقات بالوشوم، التي رسمتها على مرّ العقود منذ التسعينيات.

وكلما عثرت موريسون على أسنان أسماك القرش، أو تفاعلت مع أنواع مختلفة، كانت ترسمها على جسدها بالوشم. وعلى مرّ السنين، جمعت عدداً هائلاً من الوشوم وصلت حد 106 وشوم تمتد من القدم إلى الرقبة، ما جعلها تحوّل جسدها إلى محيط من الأسماك المفترسة. هذا العدد هو الأكبر في العالم من نوعه، ما أدخلها موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من أسماك القرش الموشومة على جسم امرأة.

وبسبب عملها تقضي موريسون معظم وقتها على الماء (أو بالقرب منه)، برفقة أسماك القرش التي تعشقها. تنقل الموسوعة عندها أنها كانت تخاف القروش في صغرها، وقد وُلد هذا الخوف من مشاهدة فيلم في السبعينيات، لكن والدها أخذها إلى المكتبة، حيث بدأت تقرأ عنها وتتعلم تاريخها وطبيعتها الحيوية. في نهاية المطاف، أصبحت إميلي متحمسة لأسماء القرش بدلاً من الخوف منها.

حول العالم قط يدخل موسوعة غينيس بأكبر عدد من الأصابع

هذا الحماس انعكس على حياتها المهنية، التي كرّستها للقروش، لكنه انعكس كذلك على جسمها، إذ رسمت أول وشم للقرش سنة 1999، عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها. بدأت برسم قرش أبيض كبير على أسفل ظهرها، ثم بدأت لاحقاً برسم هذه المخلوقات على ساقيها وذراعيها وكتفيها.

وفي مارس/آذار الماضي، كان قد رسمت العشرات من أسماك القرش المختلفة التي تزيّن بشرتها، كل منها يعكس حيواناً مختلفاً تفاعلت معه في البرية. وإجمالاً، يظهر على جسدها 71 نوعاً مختلفاً، بالإضافة إلى 13 سناً متحجراً لأسماك القرش وسن واحد حديث. وتقول للموسوعة إن وشم ساقيها هو المفضل لديها، وهو ملون. كما وعدت بالاستمرار في إضافة المزيد إلى مجموعتها حتى تَشِم جميع عائلات أسماك القرش البالغ عددها 58 عائلة، ولم يتبقَّ لها سوى سبع عائلات لتحقيق هذا الهدف.