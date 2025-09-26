وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة مديرة لصحيفة لوريان لوجور اللبنانية

عُيّنت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة لبنانية الأصل ريما عبد الملك مديرة لصحيفة لوريان لوجور اللبنانية، الصادرة بالفرنسية، والتي تُعَدّ من أبرز وسائل الإعلام الفرنكوفونية في الشرقين الأدنى والأوسط.

وقالت عبد الملك (46 عاماً) التي تولت حقيبة الثقافة في حكومة إليزابيت بورن بين العامين 2022 و2024 لوكالة فرانس برس: "سأكون المديرة التنفيذية للصحيفة لكي أُواصل تطويرها، وأُوسّع نطاق تأثيرها، وأُطوّر حضورها الدولي".

وأوضح بيان لشركة سوسيتيه جنرال دو برس إي ديديسيون، التي تتخذ بيروت مقراً لها وتُصدر صحيفة لوريان لوجور ونسختها الإلكترونية بالإنكليزية "لوريان توداي"، أن عبد الملك ستتولى منصبها الجديد "اعتبارا من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل". وستخلف عبد الملك في هذا المنصب فؤاد خوري حلو الذي تولى إدارة المجموعة منذ العام 2021.

وأضافت عبد الملك: "ثمة انسجام مع ثقافتي المزدوجة، فهذه الصحيفة تُجسّد الرابط بين لبنان ومواطنيه المنتشرين في الخارج، وبين لبنان وفرنسا"، مشيرةً إلى أن "50 في المائة من قراء" الصحيفة موجودون في فرنسا. كما لاحظت أن الصحيفة "رمز لقدرة لبنان على الصمود (..) وتعتمد نهجاً مؤيداً لدولة القانون، إذ تدافع عن سيادة لبنان ضد أي وصاية أجنبية، وضد هيمنة إيران أو سورية". وأشارت إلى أنها "تتناول مواضيع لا تتناولها وسائل الإعلام الأخرى في لبنان، كالمثلية الجنسية والإجهاض والعنف الأسري".

ووُلِدت "لوريان لوجور" وهي الصحيفة اليومية الوحيدة الصادرة بالفرنسية في الشرقين الأدنى والأوسط، في يونيو/ حزيران 1971 من اندماج صحيفتَي لوريان التي تأسست العام 1924 ولوجور التي أُنشئت في العام 1934.

(فرانس برس)