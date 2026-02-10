وزارة الداخلية المصرية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" في القاهرة

سوشيال ميديا
مباشر
10 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 19:36 (توقيت القدس)
غيلين ماكسويل وجيفري إبستين خلال حفل في نيويورك، 15 مارس 2005 (Getty)
جيفري إبستين وغيلين ماكسويل خلال حفل في نيويورك، 15 مارس 2005 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ألغت السلطات المصرية حفلاً في القاهرة يحمل اسم "يوم على جزيرة إبستين"، بعد انتقادات واسعة بسبب ارتباط الاسم بالخبير المالي المدان بجرائم جنسية، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة.
- جاء إلغاء الحفل بعد نشر ناشطة نسوية فيديو على "إنستغرام" يستنكر الاحتفاء بشخص مدان بجرائم جنسية، مما دفع وزارة الداخلية للتحرك وإيقاف منظمه.
- أثار الإعلان عن الحفل جدلاً واسعاً، خاصة بعد نشر وزارة العدل الأميركية وثائق تتعلق بقضية إبستين، الذي توفي في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته.

ألغت السلطات المصرية حفلاً يحمل اسم "يوم على جزيرة إبستين"، في إشارة إلى الخبير المالي المدان بجرائم جنسية بحق القاصرات، كان مقرراً إقامته بأحد النوادي الليلية في القاهرة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.

وأكّدت الوزارة في بيان إلغاء الحفل الذي كان سيسمح بدخول الفتيات مجاناً والرجال مقابل 500 جنيه مصري، ومنع إقامته بشكل دائم بعد "التنسيق مع الجهات المختصة"، بسبب "الإعلان عن تنظيمه بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية". كما نشرت الوزارة على "فيسبوك" صوراً مموهة لإعلان الحفل، ولمنظمه الذي جرى توقيفه.

وجاء تحرّك وزارة الداخلية المصرية بعدما نشرت ناشطة نسوية فيديو على "إنستغرام" استنكرت فيه إقامة حفل بعنوان يحتفي برجل مدان بجرائم جنسية. وأشارت "فرانس برس" إلى أن الملهى الليلي الوارد رقم هاتفه في الإعلان، وكذلك أحد الموسيقيين، نفيا في اتصالين مع الوكالة أي صلة لهما بالحفل.
تكنولوجيا
التحديثات الحية

أستراليا تضغط على "روبلوكس" بعد تقارير عن استغلال الأطفال جنسياً

وجاء الإعلان عن إقامة الحفل عقب الجدل الذي أثاره نشر وزارة العدل الأميركية كمية هائلة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان من المقرّر إقامته اليوم الثلاثاء. 

وكان جيفري إبستين مداناً بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي ويقضي عقوباً بالحبس حين عُثر عليه مشنوقاً داخل زنزانته في نيويورك عام 2019، قبل وقت قصير من محاكمته بتهم استغلال قاصرات، وهو ما أدى إلى ظهور نظريات مؤامرة تتحدّث عن قتله لحماية شخصيات بارزة متورطة معه.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
أتاكاما
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

إلغاء مشروع كان سيهدد "أنقى سماء" في العالم

شعار سبوتيفاي (راسيت أيدوغان/Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

"سبوتيفاي" تحقق رقماً قياسياً في عدد المستخدمين

قمر
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

باحثون يسعون إلى إنشاء نظام عالمي موحد لتاريخ القمر