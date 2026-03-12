وزارة الإعلام اللبنانية تطلق وحدة للتحقّق من المعلومات

- أطلقت وزارة الإعلام اللبنانية، بدعم من اليونسكو، وحدة "Fact Check Lebanon" للتحقق من المعلومات، بهدف حماية الجمهور من التضليل والحد من الشائعات، عبر تدريب الكوادر على أساليب التحقق وتحليل المحتوى الإعلامي. - أنشأت الوزارة صفحة إلكترونية متخصصة لتدقيق الأخبار ونشر النتائج، بمشاركة شباب من مختلف المناطق اللبنانية، بعد تدريبهم على التربية الإعلامية والمعلوماتية. - تسعى الوزارة لتعزيز التعاون مع وسائل الإعلام والصحافيين لضمان نشر الأخبار الدقيقة، خاصة في ظل انتشار الأخبار المضللة حول العدوان الإسرائيلي على لبنان.

أطلقت وزارة الإعلام اللبنانية، بدعم من مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي في بيروت، وحدة متخصّصة في التحقّق من المعلومات تحت اسم "Fact Check Lebanon"، بحسب بيان صادر عنها، الأربعاء. وتولّت وزارة الإعلام إعداد الكادر العامل في الوحدة الجديدة عبر سلسلة من التدريبات المتخصّصة على أساليب التحقّق من المعلومات وأدوات رصد الأخبار المتداولة عبر المنصات الرقمية وتحليل المحتوى الإعلامي. وأنشأت أيضاً صفحةً إلكترونية متخصّصة على موقعها الرسمي تتولى تدقيق الأخبار والمعلومات المتداولة، ونشر النتائج للرأي العام، وذلك بهدف حمايته من التضليل والحدّ من انتشار الشائعات.

وأشار البيان إلى مشاركة مجموعة من الشباب من مناطق لبنانية مختلفة في هذه المبادرة، بعد خضوعهم لتدريبات حول التربية الإعلامية والمعلوماتية نظمتها اليونسكو في بيروت، ضمن مشاريع لتمكين الشباب.

وأكّدت الوزارة أنها تسعى أيضاً لتعزيز التعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام والصحافيين لتطوير آليات التحقّق من المعلومات، لضمان نشر الأخبار الدقيقة والموثوق بها، وتعزيز المهنية الإعلامية، خصوصاً خلال الأزمات. ويأتي الإعلان عن إنشاء الوحدة الجديدة في وقتٍ تنتشر فيه العديد من الأخبار المضلّلة والمعلومات غير الدقيقة حول العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الأخبار على تطبيق واتساب.