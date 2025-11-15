"ورد وشوكولاتة" وحلقة العلاقات السامة المُفرغة

- مسلسل "ورد وشوكولاتة" يعرض صراع مروة، المذيعة المصرية، مع طليقها والمحامي صلاح، حيث تتشابك العلاقات السامة في محاولة للحفاظ على حضانة ابنتها. - تتطور العلاقة بين مروة وصلاح من إنقاذ إلى مواجهة، حيث يسعى كل منهما لإثبات قوته، مما يؤدي إلى تعقيدات جديدة في حياتها، خاصة بعد زواجها السري منه. - المسلسل يفتقر إلى العمق في التنفيذ، رغم محاولته تقديم دراما جريمة تعكس واقعاً عربياً معيشاً، مع ضعف في ترابط الأحداث والحوار.

يبدو أن صراع القوة هو العنوان الذي يمثّل مسلسل "ورد وشوكولاتة" من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، وبطولة زينة ومحمد فراج وصفاء الطوخي، وبدأ عرضه أخيراً على منصة "يانغو بلاي".

تجسّد زينة شخصية مروة، مذيعة في فضائية مصرية، تطرح قضايا حساسة تتعلق بالجريمة والفساد. خلال عملها، تلتقي بالمحامي صلاح، الذي يؤدي دوره محمد فراج ببراعة لافتة. تتحول المقابلة بين المذيعة والمحامي إلى مواجهة حادة يسعى فيها كل طرف إلى إثبات قوته أمام الآخر. مروة مطلقة، يعيش طليقها هوساً بالسيطرة عليها، ويحاول اختطاف ابنتهما الوحيدة مريم، لإجبارها على السفر معه. يتدخل المحامي لينقذ الطفلة ويعيدها إلى والدتها، في خطوة تكشف عن رغبته في التقرب من مروة وفرض حضوره عليها، إلى حد السعي إلى الزواج منها، رغم ارتباطه بامرأة أخرى. يبلغ الصراع ذروته حين يقتحم صلاح حفل زفاف مروة إلى زوجها السابق، لتختار الهرب معه مجدداً، وتبدأ بذلك مرحلة جديدة مليئة بالإهانة والانتقام. فالمحامي الذي تظنه المذيعة منقذها، يتحول إلى أداة جديدة لمعاناتها، بعد أن اختارت الزواج به سرّاً، خوفاً من الفضيحة، خاصة مع زواجه القائم من امرأة نافذة.

أداء زينة يبدو باهتاً، إذ تكتفي بإيحاءات باردة لا تعبّر عن عمق الألم الذي تعيشه الشخصية، فمروة المفترض أنها امرأة هاربة من ماضٍ ثقيل، تنفر من والدتها التي فضّلت المال على سعادة ابنتها، وتتحمل عبء شقيق مدمن لا يبحث إلا عن المال لتأمين حاجته.

يحاول "ورد وشوكولاتة" أن ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ"دراما الجريمة"، أو دراما المنصّات القصيرة التي تسعى إلى نقل واقع عربي معيش، تدور أحداثه حول الصراع على النفوذ والسلطة، وتغوص في دوائر الفساد والمصالح المتشابكة.

محور القصة هو ما تواجهه مروة من صراعات شخصية للحفاظ على حضانة ابنتها، في ظل شبكة من العلاقات السامة التي تلتهم كل من يدخلها. في الحلقات الأولى، يركّز الكاتب والمخرج على العلاقة السامة بين مروة وطليقها، لتنعكس لاحقاً في علاقتها المعقدة مع المحامي الذي يبدو في البداية منقذاً، قبل أن يتحول إلى خصم أكثر قسوة. هذا الأخير عاش طفولة قاسية جعلت منه رجلاً ينتقم من والده بعنف، ليصبح أسير دائرة انتقام لا تنتهي. تُرسم في المسلسل مجموعة من العلاقات المدمّرة، التي تنتهي دائماً بتعاسة أصحابها. تظهر مأساة شقيقة المحامي مثلاً، حين تتوسل إليه كي يزور والده على فراش الموت فيرفض، ثم يُبلّغ بوفاته وضرورة حضور الجنازة فيصر على الرفض. كل هذه الأحداث تُسقط تدريجياً على محيطه وتؤثر في علاقته بمروة، التي تدفع ثمناً باهظاً سعياً إلى الحرية وراحة البال.

الأسباب التي جعلت بطلة "ورد وشوكولاتة" أكثر عرضة للعلاقات تعود إلى طفولتها التي شهدت علاقة سامة بين والديها، لتجد نفسها تكرر الدائرة ذاتها من دون وعي. المسلسل في جوهره يعرض صراعات يومية يمكن أن تواجه أي شخص. الفكرة جيدة وبسيطة، لكن التنفيذ يفتقر إلى العمق، بالرغم من محاولته مجاراة ذوق جمهور المنصّات. مع ذلك، لا يُعفى الكاتب من ملاحظات واضحة على ضعف الترابط بين الأحداث، وإعادة تدوير الحوارات بأسلوب تقليدي يفتقر إلى الجاذبية.