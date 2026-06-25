ورثة ليونارد كوهين يعترضون على استخدام ترامب لـ"هاليلويا"

- ورثة ليونارد كوهين يعترضون على استخدام دونالد ترامب لأغنية "هاليلويا" في فعالية "فريدوم 250"، مؤكدين أن الاستخدام غير مصرح به ولا يحظى بموافقتهم. - ترامب أعلن عن أداء الأغنية في الحدث، الذي سيستضيف موسيقيين بارزين، رغم استخدامه السابق للأغنية في تجمعاته السياسية، مما أثار ردود فعل ساخرة من ورثة كوهين. - الفعالية تقترب من طابع تجمعات ترامب السياسية، مع أداء كريستوفر ماكيو لأغانٍ شهيرة، وسط انسحاب بعض الفنانين وانتقادات لاختيارات ترامب الموسيقية.

يعترض القيّمون على إرث المغني وكاتب الأغاني الراحل ليونارد كوهين (1934 - 2016)، على الاستخدام الذي وعد به (أو لوّح به) الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأغنية "هاليلويا" خلال فعالية "فريدوم 250" (Freedom 250) التي أُقيمت مساء الأربعاء في "ناشونال مول" في واشنطن.

وجاء في بيان نُشر عبر حسابات الفنان الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي: "علم ورثة ليونارد كوهين أن أغنية (هاليلويا) ستُؤدَّى في تجمع انتخابي لدونالد ترامب يوم 24 يونيو/حزيران 2026. هذا الاستخدام غير مصرح به، ولا يدعمه الورثة أو يوافقوا عليه، ولا على أي استخدام مماثل". وفي محاكاة لعبارة الختام الشهيرة التي يستخدمها ترامب على منصة تروث سوشال، اختتم البيان بالقول: "شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكان ترامب قد أعلن قبل نحو ثلاثة أسابيع أن أغنية "هاليلويا" ستُؤدَّى خلال الحدث، وذلك تزامناً مع كشفه لأول مرة عن انطلاق المعرض الأميركي الكبير للولايات، الذي سيستضيف موسيقيين رئيسيين، هما المغني لي غرينوود وكريستوفر ماكيو، والذي كان مقرراً له أداء الأغنية الشهيرة لكوهين.

تصدرت الفعالية العناوين الإخبارية يوم الثلاثاء عندما أعلنت أليكسيس ويلكينز، صديقة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها اختيرت لأداء النشيد الوطني الأميركي خلال المناسبة، وسارعت في الوقت نفسه إلى الرد على منتقديها، مؤكدة أنها حصلت على الفرصة "بجهودها الخاصة" وليس بسبب أي علاقات أو امتيازات خاصة.

وسبق لترامب أن استخدم أغنية "هاليلويا" في تجمعاته السياسية من قبل، رغم أن كلماتها تتضمن عبارات يمكن أن تُفسَّر ضده، مثل السطر الشهير: "أنت لا تهتم حقاً بالموسيقى، أليس كذلك؟" (But you don't really care for music, do ya?).

وعندما استخدمت حملة ترامب الأغنية في فعالياتها الانتخابية خلال عام 2024، رد ورثة كوهين بسخرية هادئة، مقترحين عليه استخدام أغنية كوهين "أنت تريدها أظلم" (You Want It Darker) بدلاً منها.

وفي إعلانه الصادر في الرابع من يونيو الحالي حول تفاصيل فعالية الافتتاح، والتي وصفها بأنها "أعظم تجمع جماهيري على الإطلاق!" و"التجمع الذي سينهي كل التجمعات!"، سخر ترامب من عدد من الفنانين الذين انسحبوا سابقاً من حفلات "فريدوم 250".

وتفاخر بأن اختياراته الموسيقية الشخصية ستكون أفضل بكثير، في فعالية أخذت تقترب تدريجياً من طابع تجمعاته السياسية المعتادة أكثر من كونها فعاليات "غير حزبية" كما كان مُعلناً في البداية. وتفاخر ترامب بأن كريستوفر ماكيو سيؤدي، إلى جانب "هاليلويا"، أعمالاً أخرى هي "نيسون دورما" (Nessun Dorma) و"آفي ماريا" (Ave Maria) و"بارك الله أميركا" (God Bless America)، وقال بحماسة: "لم يظهر صوت كهذا منذ الأسطورة لوتشيانو بافاروتي !".