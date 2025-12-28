وثائق إبستين: فائض معلومات بلا سياق

منذ أن شرعت وزارة العدل الأميركية، الجمعة الماضي، في نشر دفعات جديدة من الملفات المرتبطة بجيفري إبستين، تحوّل الجدل من مضمون ما كشفت عنه إلى ما أُخفي منها. أكثر من مليون وثيقة، تضمّنت وجوهاً محجوبة وفقرات مطموسة وصفحات كاملة مغطاة بالسواد، فتحت باباً واسعاً للتأويل والشك. هذا ليس تفصيلاً تقنياً عابراً، بل أصبح جوهر الجدل نفسه، ودفع مشرّعين ديمقراطيين وضحايا إبستين إلى الاعتراض، واعتبار ما جرى تقويضاً لمفهوم الشفافية الذي رُفعت باسمه هذه الوثائق. والأخطر أن ما تلا هذا النشر كشف تشظّياً أعمق في مفهوم الحقيقة، وفي الثقة بمؤسّسات الدولة من جهة، وبالإعلام التقليدي من جهة ثانية.

في الأيام التي أعقبت نشر الدفعة الجديدة، انشغلت مؤسّسات إعلامية تقليدية، بينها شبكات إخبارية كبرى، بمهمة محدودة لكنها أساسية: توضيح ما الذي تمثّله هذه الوثائق، وما الذي لا تمثّله في الوقت نفسه. فالكثير من الملفات حُجبت، وكثير من محتواها يعود إلى مراحل التحقيق الأولي، ويتضمّن إشارات وادعاءات لم تُدعَّم بأدلة كافية لإثباتها قضائياً، أو إلى وثائق كانت معروفة للصحافة والرأي العام منذ سنوات. والأهم أن هذه الدفعة، خلافاً لتوقّعات واسعة، لم تُفضِ إلى خلاصات جنائية جديدة.

غير أنّ هذا التوضيح لم يُنهِ الجدل، بل وفّر مادة خاماً كثيفة للفضول العام وللشك. ما كان يُفترض أن يكون أرشيفاً قانونياً مضبوطاً خرج سريعاً من إطاره المؤسّسي، وانتقل إلى فضاء مفتوح بلا سياق ولا تدقيق. مستخدمون عاديون صاروا "محققين"، وحسابات وصفحات وقنوات تبحث عن الانتشار تولّت تفسير النصوص، فيما غابت الأسئلة الأساسية: من كتب هذه الوثيقة؟ في أي سياق؟ ولماذا حُجبت أصلاً؟

انتشرت لقطات شاشة (screenshots) قيل إنها تكشف الأسماء المحجوبة، وتداول مستخدمون ادّعاءات عن اكتشاف طرق للالتفاف على التمويه باستخدام أدوات رقمية بسيطة، أُعيد تقديم مواد معروفة منذ سنوات، بما في ذلك صور وأسماء وعلاقات، على أنها اكتشافات آنية، ما نقل النقاش من كونه نشر دفعة محدودة من وثائق خاضعة لضوابط قانونية إلى سردية تدّعي كشف "حقيقة مخفية" خارج المسار المؤسّسي.

وهذا تحديداً عكس تصادماً بنيوياً بين طريقتَين مختلفتَين لإنتاج المعرفة: الصحافة المهنية، ومنصات التواصل الاجتماعي.

تقارير تقنية وإعلامية أوضحت أن كثيراً من الادّعاءات حول "الكشف عن المحجوب" لا تقوم على اختراقات فعلية ولا على معلومات جديدة، بل على سوء فهم لطريقة إعداد بعض المستندات الرقمية، أو لآليات عرض النصوص والتعرّف البصري عليها، أو للبيانات التقنية المرافقة لها. وما قُدِّم بوصفه كشفاً لم يكن في الواقع سوى نتيجة لطريقة عرض الملف رقمياً، لا لمحتوى جديد. لكن في منطق المنصّات، هذا كلّه غير مهم. انتشار لقطة شاشة تُقدَّم بوصفها "اكتشافاً" أسرع بكثير من شرح قانوني يفسّر سبب بقاء الوثيقة محجوبة. كذلك؛ فإنّ الادعاء بوجود إخفاء متعمّد ينتشر أسرع بكثير من أي تفسير قانوني يبرّر الحجب أو يحدّد أسبابه. تكافئ المنصات السرعة والادعاء باليقين، فيما تقوم الصحافة على تتبّع أصل المعلومة ومصدرها، والتحقق من صدقيتها عبر أكثر من مصدر، ووضعها في سياقها الزمني والقانوني، وإخضاعها للتحرير والمراجعة، والقبول بإبقاء الأسئلة مفتوحة حين لا تتوافر أدلة كافية، أي الشك المنهجي. هذه عملية طويلة وبطيئة وحساسة. وفي هذا المشهد، تبدو الصحافة التقليدية موضع اتهام؛ لماذا لا تنشر كل شيء؟ ولماذا لا تلاحق كل وثيقة؟

الإجابة التي قدّمها صحافيون مخضرمون تابعوا القضية لسنوات بسيطة وحاسمة في الوقت نفسه: لأنّ الوثيقة وحدها لا تكفي. بعض رسائل إبستين، على سبيل المثال، منشورة منذ سنوات، لكن الإعلام لم يتعامل معها بوصفها أخباراً، بسبب الشك في صدقيتها. وباختصار، كما قالت مراسلة "ميامي هيرالد" جولي كاي براون التي غطت القضية لسنوات، في مقابلة مع "ذي أتلانتيك" في 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي، حين سُئلت عن سبب تجاهل وسائل الإعلام رسالة إلكترونية منسوبة لإبستين ذُكر فيها الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب والسابق بيل كلينتون، فإنّ إبستين "كان كاذباً. لم يقل الحقيقة دائماً".

لهذا الخلل نتائج واضحة. حين تُقاس الحقيقة بمدى انتشارها لا بمدى التحقّق منها، يصبح السياق نوعاً من التبرير، أما الوتيرة البطيئة التي يتطلبها التدقيق، فتُقرأ تواطؤاً.

تُجسّد وثائق إبستين ظاهرة تتكرّر اليوم في مجالات شتى من الحياة العامة: انهيار السياق. تخرج معلومات محكومة قانونياً وزمنياً وإثباتياً من الإطار المؤسّسي، لتدخل فضاءً رقمياً لا حدود فيه. مواد متداولة منذ سنوات تُعاد صياغتها بوصفها اكتشافات آنية. ادعاءات تُقرأ كأنها استنتاجات، وإشارات حجب وُضعت لحماية الضحايا تُفسَّر دليلاً على الإخفاء. والمفارقة أن تدفّق المعلومات وغزارتها لم يؤدّيا إلى توضيح المسائل بقدر ما أسهما في تعميق الشكوك.

اللافت أن هذه "الكشوفات" لم تؤدِّ، حتّى الآن، إلى أدلة حاسمة تربط إبستين مباشرة بشخصيات سياسية بعينها، بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ما ظهر، وفق تقارير صحافية موثوقة، هو تفاصيل أوسع عن آليات الاستغلال التي استخدمها إبستين، وعن الشبكات المالية والمؤسّسية التي أخفى عبرها أمواله. ومع ذلك، لم يمنع غياب الأدلة القاطعة من تداول روايات أكبر وأخطر، جرى التعامل معها في الفضاء الرقمي على أنها حقائق مكتملة.

هنا يتكشّف جوهر الأزمة. لم تعد المشكلة في نقص المعلومات، بل في غياب الإطار الذي يمنحها معناها، وكذلك في تآكل الثقة المشتركة بآليات إنتاج "الحقيقة". الدولة تضعف في إدارة سرديتها، والصحافة تفقد قدرتها على تعميم تفسيراتها وإقناع المتابعين بها، فيما يُترك المتابع أمام كمّ هائل من المواد المجرّدة من سياقها. والسياق، هنا، ليس تفصيلاً تحريرياً أو خياراً مهنياً، بل شرط ضروري لإنتاج الحقيقة نفسها.