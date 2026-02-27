وثائق إبستين تهزّ المشهد الموسيقي في فرنسا

- في يناير 2026، كشفت وزارة العدل الأميركية وثائق جديدة عن جيفري إبستين، مما أثار الجدل حول علاقاته مع شخصيات موسيقية فرنسية مثل فريديريك شاسلان وسيمون غرايشي. - فريديريك شاسلان، قائد الأوركسترا، ظهر في مراسلات مع إبستين منذ 2012، ويخضع لتحقيق في باريس بتهمة تحرش جنسي منفصلة. - سيمون غرايشي، عازف البيانو، ذكر في الوثائق 1141 مرة، وتلقى دعماً مالياً من إبستين، مما أدى إلى إلغاء مشاركاته في بعض العروض.

في 30 يناير/ كانون الثاني 2026، أفرجت وزارة العدل الأميركية عن دفعة جديدة من وثائق قضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، لتعيد فتح جرحٍ لم يلتئم في أوساط المال والسياسة والثقافة. بين آلاف الصفحات، برزت أسماء من الوسط الموسيقي الفرنسي، أبرزهم قائد الأوركسترا والمؤلف فريديريك شاسلان، وعازف البيانو الفرنسي اللبناني المكسيكي سيمون غرايشي.

لم يكن الأمر اتهاماً جنائياً مباشراً لهذين الاسمين بالتورّط في جرائم إبستين، بل كشفاً عن شبكة علاقات ومراسلات وطلبات دعم مالي، في وقتٍ كان فيه الملياردير الأميركي قد أُدين عام 2008 بتهم تتعلّق باستغلال قاصرات، وسُجّل رسمياً على لائحة مرتكبي الجرائم الجنسية في الولايات المتحدة عام 2009.

اسم فريديريك شاسلان ظهر مراراً في المراسلات التي كُشف عنها. أوّل تواصل موثّق بينه وبين إبستين يعود إلى أغسطس/ آب 2012، حين كان شاسلان مديراً موسيقياً لأوبرا سانتا في الولايات المتحدة. اللقاء تمّ عبر شريكته آنذاك، المنتجة الأميركية بولا هايل فيشر، التي كانت قد أقامت علاقة سابقة مع إبستين. دُعي الأخير إلى عرض "توسكا"، ثم استُكمل اللقاء في مزرعة إبستين في نيومكسيكو، المعروفة باسم "زورّو رانش"، والتي ذُكرت لاحقاً في سياق اتهامات بالاعتداء الجنسي.

في رسالة إلكترونية لاحقة، امتدح شاسلان إبستين بعبارات لافتة، واصفاً إياه بـ"الملهم". خلال السنوات التالية، استمرت اللقاءات بين الرجلين: في شقة إبستين في نيويورك خلال إبريل/ نيسان 2013، وفي مقرّه الباريسي خلال مايو/ أيار 2016، وعلى متن قارب شاسلان في ضاحية لوفالوا بيريه خلال سبتمبر/ أيلول 2017. كما نظّم له زيارة خاصة إلى أوبرا غارنييه في باريس عام 2013، واقترح استضافته في احتفالات 14 يوليو/ تموز 2017 بحضور شخصيات من بينها وودي ألن، الذي سبق أن واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وتعود أكثر الرسائل إثارة للجدل إلى 12 سبتمبر 2013، حين كتب شاسلان لإبستين: "وجدتُ لك فتاة رائعة لإقامتك المقبلة في باريس. طالبة فلسفة. 21 عاماً". الشابة المعنية، التي تحدّثت لاحقاً لوسائل إعلام فرنسية من دون كشف هويتها، قالت إنها بحثت عن اسم إبستين على الإنترنت، واكتشفت إدانته السابقة، فرفضت اللقاء، وقطعت تواصلها مع شاسلان. الأخير نفى أن يكون "سمساراً"، مؤكداً أن الأمر كان يتعلّق بمرشدة لزيارة متاحف، وأن ذكر العمر والجنس جاء "لأسباب تنظيمية". لكنّه أقرّ بأن إبستين "كان نادراً ما يحيط نفسه برجال".

في مراسلات أخرى تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، علّق شاسلان على ظهور حركة "مي تو" بالقول إن "العالم أصبح مجنوناً بمطاردة الرجال"، مضيفاً أنه "يتعاطف مع أقرانه". وعندما سُئل لاحقاً، قال إنه كان يشير إلى قضية تحرّش "انتهت بتراجع المُشتكي". شاسلان يؤكد أنه لم يدرك "الوجه الوحشي" لإبستين إلّا بعد 2019، تاريخ وفاة الأخير في زنزانته في نيويورك في أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات. كما شدّد على أنه لم يتلقَّ "سنتاً واحداً" من إبستين، رغم اعترافه بأنه كان يرى فيه شخصاً داعماً للمشاريع الفنية.

بموازاة ذلك، يخضع شاسلان لتحقيق من النيابة العامة في باريس منذ فبراير/ شباط 2026، إثر شكوى تحرّش جنسي تقدّمت بها السوبرانو الأميركية أميليا فوَيَر المقيمة في باريس. القضية منفصلة عن إبستين، لكنّها أعادت تسليط الضوء على شبكة علاقاته ودفاع بعض أوساط الموسيقى الكلاسيكية عنه.

إبستين وغرايشي

أما الاسم الثاني الذي برز في مراسلات إبستين، فهو عازف البيانو سيمون غرايشي. يظهر اسمه 1141 مرة في الوثائق المنشورة، في مراسلات تمتد بين 2014 و2018. غرايشي قال لوكالة فرانس برس إنه لم يكن على علم بإدانة إبستين السابقة، وإن العلاقة كانت "حصراً بين راعٍ وفنان ناشئ". مع العلم أن اللقاء الأول جرى في معهد العالم العربي في باريس، بحضور رئيسه آنذاك جاك لانغ، قبل انتقال العازف إلى نيويورك.

في مارس 2017، طلب إبستين من غرايشي مساعدته في العثور على "مساعدة" لإدارة شؤونه الأوروبية، محدداً فئة عمرية بين 20 و24 عاماً. ردّ غرايشي بأنه وجد مرشحة لكنّها "في الثلاثينيات.. جدة!"، وهو ما وصفه لاحقاً بأنه "مزحة غير موفّقة". كما وجّه إليه عام 2018 تمنيات بسنة "منحلّة وموسيقية". وأقرّ بتلقيه 50 ألف دولار من إبستين على شكل رعاية لدعم جولة فنية، مؤكداً أن المبلغ حُوِّل إلى منتجه، وأنه لم يكن ضمن "الدائرة الحميمة" للملياردير. رغم ذلك، أُلغيت مشاركاته في بعض العروض بعد نشر الوثائق.

وبدأت محاولات إبستين التقرّب من الوسط الموسيقي في سبعينيات القرن الماضي. وكان الخبير المالي المدان بارتكاب جرائم جنسية قد درس الموسيقى في شبابه، وادّعى أنه رافق عازفة التشيلو البريطانية جاكلين دو بري على البيانو عام 1971، من دون وجود تأكيد مستقل على ذلك. في التسعينيات، قدّم دعماً مالياً لمدرسة إنترلوكن للموسيقى في ميشيغن، حيث تعرّف إلى طالبات قاصرات؛ إحداهن عُرفت باسم مستعار خلال محاكمة غيسلين ماكسويل، وقالت إنه اعتدى عليها بعد أن وعدها بدعم مسيرتها. كما اشترى عام 2010 آلة تشيلو نادرة بقيمة 165 ألف دولار وأعارها لعازف إسرائيلي شاب، في سياق علاقات أوسع شملت شخصيات سياسية.

العنف الجنسي حاضر في المجال الموسيقي

في فرنسا، كان عام 2020 محطة مفصلية مع بروز وسم "ميوزك تو" (#MusicToo)، على نسق حملة "مي تو". آنذاك، أطلق حساب على "إنستغرام" حملة لتجميع شهادات عن عنف جنسي وتمييز داخل القطاع. خلال أشهر قليلة، جُمعت أكثر من 300 شهادة. وأفادت دراسة صادرة عام 2019 عن "تجمّع صحة الفنانين ومحترفي الموسيقى" و"نقابة فناني الموسيقى" بأن 31% من 256 امرأة استُطلعت آراؤهنّ في القطاع تعرّضن لتحرّش جنسي.

ولم تقتصر القضايا على موسيقى البوب أو الراب، بل طاولت الأوبرا والكلاسيك. السوبرانو كلويه بريو قدّمت شكوى عام 2020 ضد زميل باريتون بتهمة اعتداء جنسي خلال إنتاج أوبرا. عازفتا الكمان والتشيلو جولي وكاميل بيرتوليه تحدّثتا عن "لمسات غير لائقة". وفي ديجون، أُدين أستاذ موسيقى بالسجن عاماً نافذاً بتهم اعتداء على قاصرات. شهادات أخرى، مثل شهادة كارولين لودرو عن اعتداءات تعرّضت لها طفلةً في كونسرفاتوار لو مان، أعادت طرح سؤال الصمت المؤسسي: كيف يُحمى "الأستاذ اللامع" على حساب التلميذات؟

وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن سياسة "صفر تسامح"، وأطلقت خلية دعم قانوني ونفسي، إضافةً إلى خطط تدريب للوقاية. لكن ناشطات يؤكدن أن تغيير الثقافة الذكورية في مؤسسات موسيقية هرمية، حيث الأساتذة والقادة يتمتعون بسلطة واسعة على مسارات الشابات، يحتاج إلى أكثر من مجرد بيانات.

الجامع بين فضيحة إبستين و"ميوزك تو" ليس الأشخاص، بل البنية. عالم الموسيقى الكلاسيكية، خاصة، يقوم على شبكات علاقات، توصيات، رعاة، مديري مهرجانات. في هذا السياق، يمكن لراعٍ ثري أن يتحوّل إلى بوابة عبور نحو مسار دولي. وعندما يكون هذا الراعي مداناً بجرائم جنسية، يصبح السؤال أخلاقياً بقدر ما هو قانوني: ما حدود "البراءة" حين تكون المعلومات متاحة علناً؟

اليوم، بعد نشر الوثائق، يصرّ شاسلان وغرايشي على أنهما لم يكونا على علم بجرائم إبستين حين نسجا علاقتهما به. لا توجد أدلة على تورّطهما في اعتداءات، لكن المراسلات تكشف هشاشة الحدود بين الطموح الفني والارتهان لشبكات نفوذ ملتبسة. في المقابل، تُظهر شهادات "ميوزك تو" أن العنف في الوسط الموسيقي الفرنسي ليس حادثاً عرضياً، بل ظاهرة بنيوية تتغذّى من الصمت والخوف على السمعة.

بين دفاتر المراسلات ودفاتر الشكاوى، تتكوّن صورة أكثر تعقيداً: صناعة فنية رفيعة، لكنها ليست معزولة عن اختلالات السلطة والجندر. والسؤال الذي يواجهها اليوم ليس فقط كيف تتبرّأ من أسماء سقطت، بل كيف تعيد بناء ثقة فقدتها فنانات كثيرات منذ سنوات طويلة.