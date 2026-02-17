- أخبار
وثائق إبستين تكشف كيف أنفق ملياردير 9 ملايين دولار خلال عام واحد
تكشف وثائق إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تفاصيل نادرة عن أسلوب إنفاق أحد كبار أثرياء الولايات المتحدة، إذ تتضمن سجلاً مفصلاً لمصروفات الملياردير مورتمر زوكرمان خلال عام 2011، وفق تقرير لموقع بزنس إنسايدر استند إلى وثائق مالية أعدّها مستشارون في شركة مورغات ستانلي سميث بارني (Morgan Stanley Smith Barney).
الوثيقة، المرفقة بتقرير أداء محفظة استثمارية، تُظهر إنفاقاً سنوياً بلغ 8.9 ملايين دولار في عام 2011 (ما يعادل نحو 12.8 مليون دولار اليوم)، مقدِّمةً صورة نادرة ومفصّلة عن نمط إنفاق شريحة ضئيلة جداً من فاحشي الثراء في العالم.
زوكرمان، الذي تقدّر مجلة فوربس ثروته بنحو 2.8 مليار دولار، جمع ثروته من الاستثمار العقاري، ويملك مجلة US News & World Report ويشغل منصب رئيس تحريرها. كما تبرّع بمئات الملايين لمشاريع خيرية، بينها أبحاث علوم الأعصاب في جامعة كولومبيا وأبحاث السرطان في مركز ميموريال سلون كيترينغ.
ممتلكات وعلاقات مع إبستين
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كان زوكرمان يمتلك عقارات في إيست هامبتون ومانهاتن وآسبن، إضافة إلى يخت باسم Lazy Z وسيارتي لكزس ومرسيدس وطائرة خاصة واحدة على الأقل.
وتشير الوثائق أيضاً إلى صلات سابقة مع جيفري إبستين؛ إذ شاركا في تمويل مجلة الثقافة الشعبية "رادار" (Radar) مطلع الألفية. كما تتضمن الملفات مسودة اتفاق عام 2013 يدفع بموجبها زوكرمان 20 مليون دولار لشركة ساذرن تراست (Southern Trust) التابعة لإبستين، مقابل خدمات تخطيط عقاري، إضافة إلى ورود اسمه في كتاب تهانٍ أُعدّ لعيد ميلاد إبستين الخمسين ونشرته لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي العام الماضي.
كيف أنفق نحو 9 ملايين دولار في عام واحد؟
تُظهر الوثيقة أن الضرائب شكّلت أكبر بند إنفاق في عام 2011 بقيمة 1,964,213 دولاراً، من بينها 156,818 دولاراً ضرائب عقارية على منزل مطل على المحيط في إيست هامبتون بلغت قيمته آنذاك 30.5 مليون دولار. كما أنفق مورتمر زوكرمان 1,181,243 دولاراً على صيانة وإصلاح ممتلكاته، شملت 223,769 دولاراً لإصلاحات خلال شهر واحد في شقته الواقعة في الجادة الخامسة والمطلة على سنترال بارك في نيويورك. وبلغت رواتب الموظفين الشخصيين 1,151,562 دولاراً، فيما وصلت تكاليف السكن إلى 823,543 دولاراً، بينها 261,187 دولاراً رسوم صيانة الشقة الأساسية و448,000 دولار لاستئجار شقة إضافية في مانهاتن.
أما المصروفات المنزلية فقد بلغت 732,369 دولاراً، شملت 192,692 دولاراً للأثاث و127,089 دولاراً لتنسيق الحدائق، إضافة إلى 113,946 دولاراً للمواد الغذائية (باستثناء النبيذ) ومبالغ أخرى لخدمات التنظيف والأمن وصيانة المسبح. كما أنفق 468,073 دولاراً على التبرعات والهبات، منها 413,293 دولاراً للأعمال الخيرية، و400,991 دولاراً على السفر، بما في ذلك 5,458 دولارات لاستخدام المروحية. وبلغت المصروفات الشخصية 365,259 دولاراً، تضمنت 90,869 دولاراً نفقات طبية و82,128 دولاراً للتعليم والأنشطة الخاصة بأطفاله و77,588 دولاراً للملابس.
وفي بند الترفيه، بلغت المصروفات 350,128 دولاراً، تصدّرتها نفقات الخيول والعناية بها بقيمة 219,074 دولاراً، إضافة إلى 50,777 دولاراً للتزلج و22,526 دولاراً للحفلات. كما تضمنت القائمة 337,432 دولاراً لنقل وتخزين الممتلكات، و233,888 دولاراً للتأمين (منها 86,380 دولاراً لتأمين الأعمال الفنية)، و172,117 دولاراً للإنفاق على الفن، فضلاً عن 729,636 دولاراً مصروفات متنوعة شملت رسوماً واشتراكات ونقداً يومياً. وتمنح هذه الوثيقة، بحسب "بزنس إنسايدر"، واحدة من أندر اللقطات التفصيلية المتاحة علناً عن كيفية إنفاق المليارديرات لأموالهم في حياتهم اليومية.