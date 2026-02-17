وثائق إبستين تكشف كيف أنفق ملياردير 9 ملايين دولار خلال عام واحد

تكشف وثائق إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تفاصيل نادرة عن أسلوب إنفاق أحد كبار أثرياء الولايات المتحدة، إذ تتضمن سجلاً مفصلاً لمصروفات الملياردير مورتمر زوكرمان خلال عام 2011، وفق تقرير لموقع بزنس إنسايدر استند إلى وثائق مالية أعدّها مستشارون في شركة مورغات ستانلي سميث بارني (Morgan Stanley Smith Barney).

الوثيقة، المرفقة بتقرير أداء محفظة استثمارية، تُظهر إنفاقاً سنوياً بلغ 8.9 ملايين دولار في عام 2011 (ما يعادل نحو 12.8 مليون دولار اليوم)، مقدِّمةً صورة نادرة ومفصّلة عن نمط إنفاق شريحة ضئيلة جداً من فاحشي الثراء في العالم.

زوكرمان، الذي تقدّر مجلة فوربس ثروته بنحو 2.8 مليار دولار، جمع ثروته من الاستثمار العقاري، ويملك مجلة US News & World Report ويشغل منصب رئيس تحريرها. كما تبرّع بمئات الملايين لمشاريع خيرية، بينها أبحاث علوم الأعصاب في جامعة كولومبيا وأبحاث السرطان في مركز ميموريال سلون كيترينغ.

ممتلكات وعلاقات مع إبستين

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كان زوكرمان يمتلك عقارات في إيست هامبتون ومانهاتن وآسبن، إضافة إلى يخت باسم Lazy Z وسيارتي لكزس ومرسيدس وطائرة خاصة واحدة على الأقل.

وتشير الوثائق أيضاً إلى صلات سابقة مع جيفري إبستين؛ إذ شاركا في تمويل مجلة الثقافة الشعبية "رادار" (Radar) مطلع الألفية. كما تتضمن الملفات مسودة اتفاق عام 2013 يدفع بموجبها زوكرمان 20 مليون دولار لشركة ساذرن تراست (Southern Trust) التابعة لإبستين، مقابل خدمات تخطيط عقاري، إضافة إلى ورود اسمه في كتاب تهانٍ أُعدّ لعيد ميلاد إبستين الخمسين ونشرته لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي العام الماضي.

كيف أنفق نحو 9 ملايين دولار في عام واحد؟