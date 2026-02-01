وثائقي "ميلانيا"... ميزانية مفتوحة على اللاشيء

- فيلم "ميلانيا" الوثائقي، الذي أُطلق في 30 يناير 2025، يركز على عشرين يوماً من حياة ميلانيا ترامب، مقدماً صورة منضبطة عنها، مع التركيز على حزنها الشخصي دون تقديم جديد عن سيرتها السياسية. - يُعدّ "ميلانيا" أغلى وثائقي في التاريخ، حيث دفعت استديوهات أمازون إم جي إم 40 مليون دولار لحقوق العرض، وحقق إيرادات بلغت 8 ملايين دولار في عطلة افتتاحه. - أُطلق الفيلم في أكثر من 20 سوقاً عالمياً، لكنه واجه تحديات في بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، واختيار المخرج بريت راتنر أثار جدلاً واسعاً.

وصل فيلم "ميلانيا" إلى الصالات السينمائية مُحاطاً بحملة ترويجية ضخمة وميزانية طائلة. العمل الذي يَعِد بـ"نظرة من الداخل" يتبيّن أنه ليس إلا نافذة على ما تريد ميلانيا ترامب أن يراه العالم عنها: أناقة منضبطة، وحزن شخصي، وحكاية مُحكَمة السيطرة. هذه المقاربة أثارت انقساماً حاداً بين جمهورٍ متعاطف وإعلامٍ رأى فيه عملاً دعائياً أكثر منه كشفاً سينمائياً.

بدأ عرض الوثائقي الجديد "ميلانيا" في صالات السينما الأميركية في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط تباين واضح بين انطباعات جمهورٍ أبدى إعجاباً به، وتعليقات إعلامية لم تتردد في توجيه انتقادات حادّة إليه. يمتد الفيلم على ساعة و44 دقيقة، ويركّز على عشرين يوماً فقط من حياة السيدة الأولى، صُوّرت في يناير 2025، مباشرة قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لولاية ثانية، وهي فترة قصيرة نسبياً شكّلت أحد محاور الجدل حول العمل. ومن مقرّ إقامة الرئيس في مارآلاغو في فلوريدا، إلى البيت الأبيض في واشنطن، مروراً ببرج ترامب في نيويورك، تتابع الكاميرا ميلانيا ترامب (55 عاماً)، عارضة الأزياء السابقة، وهي تنتقل بين جلسات قياس الأزياء، واجتماعات تحضيرية لحفل التنصيب، وترتيبات تتعلق بزينة البيت الأبيض. ويقدّم الفيلم صورة شديدة الانضباط والبرودة لشخصية تظلّ، حتى داخل فيلمها الخاص، متحفّظة وقليلة الكلام، في سردٍ بصري يخلو إلى حدّ بعيد من المفاجآت أو الانفعالات غير المتوقعة.

ووصفت مجلّة ذي أتلانتيك اليسارية الفيلم بالـ""عار"، في حين رأت فيه مجلّة فرايتي المتخصّصة مجرد عمل دعائي. ووفق ما كتبت صحيفة نيويورك تايمز، فإن الفيلم، رغم حملة ترويجه الضخمة التي بلغت 35 مليون دولار وتوزيعه الواسع في نحو 1500 صالة عرض، يفتقر إلى "الوصول العميق والسياق الخارجي"، ويقدّم صورة خاضعة بالكامل لرؤية ميلانيا ترامب عن نفسها. وأشارت الصحيفة إلى أن مرافقة الكاميرات لها لمدة 20 يوماً فقط، وهي فترة وصفتها بأنها "بالغة القِصر" في سياق السينما الوثائقية، انعكست محدوديةً في الكشف وغياباً شبه كامل لأصوات مستقلة أو لحظات عفوية، معتبرة أن الفيلم لا يجيب عن سؤال من تكون ميلانيا ترامب فعلاً، بقدر ما يوضّح "كيف تريد أن تُرى".

35 مليون دولار كلفة الحملة الترويجية العالمية للفيلم

على مستوى المحتوى، لا يحمل الوثائقي جديداً يُذكر في ما يتعلّق بسيرتها السياسية، لكنه يسلّط الضوء على تأثّر ميلانيا العميق بوفاة والدتها أماليغا كنافس مطلع عام 2024، ويكشف أن المغنّي الراحل مايكل جاكسون هو فنّانها المفضّل. كذلك تظهر في العمل وجوه محدودة، بينها السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون في اتصال عبر الفيديو، وملكة الأردن رانيا العبدالله، إضافة إلى لقاء مطوّل مع إسرائيلية كانت رهينة في غزة.

أُقيم العرض الافتتاحي للفيلم الخميس في مركز كينيدي الثقافي الذي أُعيدت تسميته أخيراً مركز ترامب-كينيدي، حيث أشاد الرئيس الأميركي بالفيلم، واصفاً إياه بأنه "جيّد جداً وراقٍ". ويأتي هذا الحدث في سياق التقارب المتزايد بين ترامب ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس حظي بمقعد في الصفّ الأوّل خلال حفل التنصيب في الكابيتول في 20 يناير 2025.

اقتصادياً، يُعدّ "ميلانيا" أغلى وثائقي في التاريخ. فقد دفعت استديوهات أمازون إم جي إم نحو 40 مليون دولار لحقوق العرض العالمية، إضافة إلى 35 مليون دولار لحملة تسويق عالمية. وللمقارنة، نادراً ما تتجاوز الحملات المحلية لأضخم الوثائقيات خمسة إلى سبعة ملايين دولار، مع استثناءات تاريخية مثل An Inconvenient Truth وFahrenheit 9/11 اللذين قاربت حملاتهما 15 مليون دولار لكل منهما. ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، يعود أكثر من 70% من عائدات "ميلانيا" المباشرة إلى السيدة الأولى نفسها، نظراً إلى أن الوثائقي اشترته "أمازون إم جي إم" من شركة إنتاج تملكها ميلانيا ترامب. ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم لاحقاً على منصة أمازون برايم فيديو.

أكثر من 70% نسبة العائدات المباشرة التي تعود إلى ميلانيا ترامب شخصياً

أما على مستوى شباك التذاكر، فقد بدت المؤشرات متناقضة. أشارت تقارير إعلامية إلى "مقاعد فارغة" في عدد من صالات العرض الأميركية، مع توقّعات بعائدات محدودة نسبياً. وفي بريطانيا، سُجّل إقبال شبه معدوم على عروض الافتتاح؛ إذ بيعَت تذكرة واحدة فقط لعرض الساعة 3:10 بعد الظهر في صالة فيو (Vue) الرئيسية في حيّ إزلنغتون اللندني، وتذكرتان فقط لعرض المساء، فيما بقيت جميع المقاعد شاغرة في 28 عرضاً للفيلم في فروع بلاكبيرن وكاسلفورد وهاميلتون. وحتى في سلاسل كبرى مثل "سينيوورلد"، لم يتجاوز عدد التذاكر المبيعة أصابع اليد الواحدة في بعض الفروع، رغم أن الوثائقي يُعرض على أكثر من 100 شاشة في بريطانيا، وهو رقم استثنائي لهذا النوع من الأفلام. هذا الأداء الهزيل دفع محللين في صناعة السينما إلى التشكيك في جدوى عرضه سينمائياً، مع توقّعات بعدم إعلان أرقام شباك التذاكر، في تناقض مع تصريحات دونالد ترامب الذي روّج العمل بوصفه "مشاهدة لا بدّ منها"، زاعماً أن التذاكر "تُباع بسرعة".

في المقابل، نقلت هوليوود ريبورتر تقديرات مغايرة أمس السبت، مشيرة إلى أن "ميلانيا" افتتح بعوائد فاقت التوقعات، إذ قُدِّرت إيراداته بما لا يقل عن 8 ملايين دولار في عطلة افتتاحه، ما يجعله "أفضل افتتاح لفيلم وثائقي منذ عقد". وعزت هذا الأداء إلى تعبئة واضحة للقاعدة المحافظة، خصوصاً في الجنوب والجنوب الأوسط الأميركي، حيث شكّلت النساء فوق 55 عاماً نحو 72% من جمهور يوم الافتتاح، فيما بلغ من هم في سن 55 عاماً فما فوق 78% من إجمالي المشترين.

قدَّرت إيراداته بما لا يقل عن 8 ملايين دولار في عطلة افتتاحه، ما يجعله أفضل افتتاح لفيلم وثائقي منذ عقد

خارج الولايات المتحدة، طُرح الفيلم في أكثر من 20 سوقاً، حيث تحظى "أمازون برايم فيديو" بحضور واسع، في خطوة وُصفت بالجريئة نظراً إلى جدلية ترامب. وفي جنوب أفريقيا، سُحب الفيلم من الصالات قبل عرضه بسبب "المناخ السياسي الحالي"، في ظل تدهور العلاقات بين بريتوريا وواشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وإلى جانب كل ذلك، أثار اختيار المخرج بريت راتنر لتولّي العمل جدلاً واسعاً. راتنر، المعروف بإخراج أفلام تجارية ناجحة مثل سلسلة Rush Hour وX-Men: The Last Stand، خرج عملياً من المشهد السينمائي منذ عام 2017، بعد أن اتهمته ست نساء على الأقل بالاعتداء الجنسي والتحرّش. وعلى الرغم من نفيه المتكرر جميع الاتهامات وعدم إدانته قضائياً، فإنها لا تزال تُلقي بظلّها على استقبال الفيلم والنقاشات العامة المحيطة به.