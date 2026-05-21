وثائقي على "نتفليكس" يكشف كواليس محاكمة مايكل جاكسون

- تعود قضية مايكل جاكسون المثيرة للجدل إلى الواجهة عبر وثائقي جديد على نتفليكس، يعيد فتح ملف محاكمته الشهيرة بتهم التحرش بالأطفال، مستندًا إلى شهادات من داخل قاعة المحكمة. - الوثائقي "مايكل جاكسون: الحكم" يتكون من ثلاثة أجزاء، ويقدم شهادات من محلفين وشهود ومتهمين ومدافعين، محاولًا تقديم قراءة تشريحية شاملة للقضية التي هزّت الرأي العام. - يهدف الوثائقي إلى إدخال المشاهد إلى قلب الإجراءات القضائية، مع مقابلات جديدة مع مشاركين في المحاكمة، لتقديم نظرة نادرة على ما جرى داخل المحكمة.

بعد أكثر من عقدين على واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في عالم الفن والقضاء، يعود اسم مايكل جاكسون إلى الواجهة مجدداً عبر سلسلة وثائقية جديدة على منصة نتفليكس تعيد فتح ملف محاكمته الشهيرة بتهم التحرش بالأطفال، مستندةً إلى شهادات من داخل قاعة المحكمة، في محاولة لإعادة قراءة القضية التي هزّت الرأي العام العالمي وما زالت تثير الانقسام حتى اليوم.

في عام 2003، وُجّهت إلى مايكل جاكسون الذي يُعدّ بالنسبة إلى كثيرين أحد أشهر وأكثر الشخصيات المحبوبة في تاريخ ثقافة البوب اتهامات متعددة بالتحرش الجنسي بالأطفال، ما أشعل عاصفة إعلامية وإجراءات قضائية تابعها الملايين حول العالم. ورغم تبرئته من جميع التهم، استمر الاهتمام الجماهيري بالقضية وبالنجم الراحل حتى بعد وفاته عام 2009.

وفي الثالث من يونيو/ حزيران، يعود الوثائقي "مايكل جاكسون: الحكم" (Michael Jackson: The Verdict) إلى القضية التي تحولت إلى واحدة من أكثر المعارك القضائية متابعة في العصر الحديث.

ويتضمن العمل الوثائقي، المؤلف من ثلاثة أجزاء، شهادات لأشخاص كانوا داخل قاعة المحكمة، بينهم محلفون وشهود ومتهمون ومدافعون، ويعيد تفكيك القضية من وجهتي نظر الادعاء والدفاع.

ويرى صناع العمل أن القضية ما زالت تثير الجدل بعد مرور 20 عاماً على المحاكمة التي انتهت بتبرئة جاكسون، وقالوا لـ"نتفليكس تودوم" إن عدم السماح بوجود كاميرات داخل المحكمة جعل الجمهور يتلقى الوقائع عبر تعليقات إعلامية مجتزأة، ما دفعهم إلى تقديم "قراءة تشريحية" شاملة للمحاكمة. ويمنح الوثائقي المهتمين بقصة مايكل جاكسون فرصة نادرة للاطلاع على ما جرى داخل حدث بقي مغلقاً إلى حد كبير أمام الجمهور.

ويضم العمل مقابلات جديدة مع مشاركين في المحاكمة، بينهم أعضاء هيئة المحلفين، إلى جانب شخصيات إعلامية تابعت القضية من داخل قاعة المحكمة. وأوضح صناع الوثائقي أن الهدف كان "إدخال المشاهد إلى قلب الإجراءات القضائية، والاستماع فقط إلى شهود عيان شاركوا فعلياً في تلك الأحداث". ويتولى الإخراج نيك غرين، بينما تشارك فيونا ستورتون في الإنتاج التنفيذي، اللذان أوضحا أن الوقت بدا مناسباً لإعادة فتح ملف المحاكمة والأسئلة التي لا تزال تحيط بها.