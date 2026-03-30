"وايباك ماشين"... أرشيف الإنترنت في خدمة الصحافة الاستقصائية

- يلجأ الصحافيون إلى أرشيفات الإنترنت مثل "وايباك ماشين" للتحقيقات، حيث تتيح لهم العودة إلى نسخ سابقة من الصفحات الإلكترونية لملاحظة التغييرات والتناقضات، مما يعزز دقة وعمق التحقيقات. - تلعب الأرشيفات دوراً حيوياً في كشف المحتوى المحذوف أو المتغير، مما يساعد الصحافيين في تتبع الحذف المفاجئ والتعديلات الطفيفة، وفهم الضغوط التجارية والسياسية التي تؤدي إلى حظر المحتوى. - تساهم الأرشيفات في تتبع الروابط غير المتوقعة بين المواقع، وتحليل كيفية عرض الأخبار، وحفظ آثار المنتديات قبل اختفائها، مما يوفر أدوات قوية لكشف الحقائق.

يلجأ الصحافيون بتزايد إلى مواقع أرشيفات الإنترنت، مثل "وايباك ماشين" (Wayback Machine)، أثناء إجراء التحقيقات الصحافية. تلعب مواقع الأرشيفات دور "آلة الزمن"، التي تعود إلى الصفحة نفسها عبر تواريخ مختلفة لملاحظة التغييرات فيها.

بالعودة إلى مختلف النسخ، يكشف الصحافي التناقضات في المحتوى، ويقفز على قيود الحذف والاختفاء والتعديلات، التي تُنفّذ سراً وعلانية لإخفاء الحقيقة. وتشرح مدونة أرشيف الإنترنت كيف تساعد الأرشفة صحافة التحقيقات بتسع طرق:

1. "وايباك ماشين" تتبع المحتوى المحذوف

تدفع عمليات حذف المحتوى المفاجئة في المواقع الحكومية، ومواقع التواصل، والمواقع، والمدونات، إلى إجراء تحقيقات باستخدام مواقع مثل "وايباك ماشين". ومن الأمثلة على ذلك حذف نسخ من النشرات الرئاسية، وتغريدات المنتقدين السابقين الذين صاروا حلفاء حاليين، والطموحات المهنية الحالية بالمقارنة مع مواقف متضاربة سابقة، وقوائم الاتصال الخاصة بالموظفين في الخدمات. كذلك يسلّط الحذف في مواقع الشركات الضوء على الضغوط التجارية وضغوط السمعة، مثل حذف البيانات المتعلقة بالعمل القسري وسلامة المنتجات والتضليل المناخي.

2. المحتوى المتغيّر

قد تكشف التعديلات الطفيفة على صفحات الإنترنت عن محاولة واضحة لإعادة صياغة السرديات. سواء تعلّق الأمر بتخفيف حدة التصريحات المثيرة للجدل في ضوء ترشيح سياسي، أو حذف وعود بحماية العملاء قبل تقديم طلب إفلاس، الإضافة الصغيرة أيضاً مشبوهة وتستدعي التحقيقات، مثل إضافة تحذير مبكّر مزعوم حول تهديد فيروسي، لكن بعد بدء الجائحة.

3. المحتوى المحظور

أحياناً تكون عمليات الحذف متعمَّدة، وغالباً بناءً على طلب الشركات التي تسعى إلى إنفاذ حقوق النشر، أو التحكم في العلامات التجارية، أو الحد من المسؤولية. في بعض الحالات، تتداخل قرارات الحظر هذه مع الضغوط السياسية، مثل إغلاق وسائل الإعلام في هونغ كونغ تحت ضغط مؤيد لبكين، أو إزالة شبكات تضليل بسبب صلاتها بجهات حكومية.

4. المحتوى المعطّل

غالباً ما تكون اللقطات المؤرشفة في مواقع مثل "وايباك ماشين" هي الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ما سبق انقطاع الرابط، ومتى حدث، وما هي المعلومات التي حُجبت فعلياً. على سبيل المثال، تسبب خلل تقني كبير في توقف مواقع حكومية نيجيرية عدّة عن العمل، ما أدى إلى قطع الوصول إلى المعلومات الرسمية، وأظهر كيف يمكن حتى للأعطال غير المقصودة أن تقوّض الشفافية.

5. المحتوى المخترَق

تشكّل النسخ المُخترَقة من المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي ضرورة أخرى من ضرورات اللجوء إلى أرشيف الإنترنت. مثلاً، مقارنة لحساب ترامب عبر تواريخ عدة كشفت عن كذب ادعاء قرصنة مزعومة لحساب الرئيس.

6. الروابط

غالباً ما تكشف بيانات الويب المؤرشفة عن روابط غير متوقعة بين ملكية النطاقات التي تبدو غير ذات صلة ظاهرياً. على سبيل المثال، استخدم صحافيون نسخ مواقع يحتفظ بها "وايباك ماشين" لكشف شبكات التضليل.

7. متابعة ما يُنشَر

أثبتت صفحات الويب المؤرشفة أهميتها البالغة في تتبع كيفية عرض الأخبار عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات. فحصت التحقيقات نسخاً مؤرشفة من صفحات عدة، مثل التغطية الإعلامية التي تعتمد على ادّعاءات غير موثقة. وفي حالة أخرى، فنّدت لقطات شاشة لصفحة "غوغل" الرئيسية، التُقطت أثناء خطاب حالة الاتحاد عام 2018، ادعاءً انتشر بأن "غوغل" تجاهلت خطاب دونالد ترامب لصالح باراك أوباما.

8. رصد ما لم يتغير

في تحقيقات أخرى، تكمن أهم التفاصيل في ما لم يتغير. على سبيل المثال، خلال أزمة حرائق الغابات في أستراليا، أظهرت الصفحات المؤرشفة أن بياناً سياسياً رئيسياً لحزب الخضر لم يُمس، على الرغم من حملة تضليلية زعمت عكس ذلك.

9. تتبع ما جرى حفظه

عندما تختفي المنتديات والمنصات والمواقع الإلكترونية، فإنّ عمل الأرشيفيين المتطوعين هو الذي يحفظ آثارها قبل أن تختفي نهائياً. في حالات موثقة عدّة، سارع المستخدمون إلى الحفاظ على مساحات مثل موقع أسئلة وأجوبة عمره 16 عاماً، ومنصة لمشاركة الصور الساخرة، ومكتبة موسيقى مجانية. بعدها يمكن أن تصبح الصفحات المؤرشفة جزءاً من تحقيق صحافي.