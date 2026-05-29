"وان إيفرا" تكرّم مصوري غزة بجائزة القلم الذهبي لحرية الصحافة

- منحت الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار جائزة القلم الذهبي لحرية الصحافة لمصوري وكالات الأنباء العالمية الذين خاطروا بحياتهم لتوثيق الحرب الإسرائيلية على غزة، وستُقدم الجائزة في مارسيليا خلال المؤتمر العالمي الـ77 لوسائل الإعلام الإخبارية. - أكدت "وان إيفرا" أن الصحافيين في غزة شهدوا الموت والدمار، وأنهم ضحايا ومؤرخون للحرب، مشيرة إلى أن منع الإعلام الأجنبي من دخول القطاع زاد العبء على الصحافيين الفلسطينيين. - قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 260 صحافياً منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، وتستضيف "وان إيفرا" معرضاً حصرياً لصور فوتوغرافية حائزة على جوائز، وعرضاً خاصاً لفيلم "داخل غزة".

أعلنت الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار (وان إيفرا)، الخميس، أنها ستمنح جائزة القلم الذهبي لحرية الصحافة إلى المصورين من وكالات الأنباء العالمية الثلاث فرانس برس وأسوشييتد برس ورويترز الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل توثيق الحرب الإسرائيلية على غزة. وستقدم الجائزة في مدينة مارسيليا الساحلية في جنوب فرنسا، الاثنين المقبل، لممثلي الوكالات الإخبارية الثلاث، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الـ77 لوسائل الإعلام الإخبارية، بالشراكة مع "سي إم إيه ميديا"، الذراع الإعلامية لشركة الشحن سي إم إيه- سي جي إم".

وقالت "وان إيفرا" في بيان: "على مدى أكثر من عامين ونصف العام، شهد الصحافيون في غزة الموت والدمار والمعاناة الإنسانية بكثافة غير مسبوقة"، وأضافت: "إنهم ضحايا للنزاع بقدر ما هم مؤرخون لحرب اندلعت، ولا تزال مستمرة، من حولهم".

وأشار البيان إلى أن منع جيش الاحتلال لوسائل الإعلام الأجنبية من دخول القطاع، "وضع عبء نقل آثار الحرب على عاتق الصحافيين الفلسطينيين في غزة"، وتابع: "لقد تشكل فهم أوسع للحرب بفضل الاعتماد على تضحياتهم وتفانيهم ومهنيتهم ​​في ظل ظروف بالغة الصعوبة"، وشدّد على أن عملهم "ساهم في تغطية الدمار الذي حلّ بغزة وسكانها، والذي وصل إلى جميع أنحاء العالم".

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 260 صحافياً ومصوراً وعاملاً في الإعلام منذ بدء حرب الإبادة في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما دمّر مقرات ومكاتب وسائل الإعلام المحلية والدولية في القطاع.

وإلى جانب جائزة القلم الذهبي، تستضيف "وان إيفرا" معرضاً حصرياً لصور فوتوغرافية حائزة على جوائز، أسهمت في "إثراء الفهم العالمي للحرب في غزة"، بحسب البيان. كما يقام، الثلاثاء المقبل، عرض خاص بفيلم "داخل غزة"، والذي يتتبع فريقاً من الصحافيين الفلسطينيين في وكالة فرانس برس عقب السابع من أكتوبر 2023.